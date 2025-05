Un’importante arteria stradale

Il traforo del Colle di Tenda rappresenta un’importante via di collegamento tra l’Italia e la Francia, situato sotto l’omonimo valico alpino. Inaugurato nel 1882, era il tunnel stradale più lungo del mondo con una lunghezza di 3.182 metri. Questo tunnel, che fa parte della Strada Statale 20, è l’unico collegamento stradale diretto tra i due paesi, a differenza di altri tunnel come il Frejus e il Monte Bianco, che sono autostradali. La sua gratuità e la possibilità di percorrerlo tutto l’anno ne fanno una scelta preferita per molti viaggiatori.

La chiusura e i lavori di ristrutturazione

Attualmente, il traforo è chiuso al traffico a causa di lavori di ristrutturazione che mirano a migliorare la sicurezza e la funzionalità del tunnel. La chiusura è stata necessaria dopo i danni causati dalla tempesta Alex nel 2020, che ha colpito gravemente il versante francese, portando al crollo di viadotti e richiedendo una riprogettazione completa delle opere. I lavori, iniziati diversi anni fa, hanno visto l’aggiunta di una nuova galleria accanto a quella storica, con l’obiettivo di garantire un flusso di traffico più sicuro e regolare.

Data di riapertura e modalità di accesso

Finalmente, dopo mesi di attesa, è stata annunciata la data di riapertura ufficiale del traforo: il 27 giugno. Il ministro dei Trasporti italiano, Matteo Salvini, e il suo omologo francese, Philippe Tabarot, presenzieranno all’evento. Tuttavia, la riapertura avverrà con alcune limitazioni: inizialmente, il traffico sarà a senso unico alternato, gestito da semafori, a causa del fatto che i lavori non sono ancora completamente ultimati. Nonostante ciò, la riapertura rappresenta un passo significativo verso la normalizzazione del traffico e il ripristino di un’importante via di comunicazione tra i due paesi.