Un richiamo necessario per la sicurezza

Mercedes-Benz ha recentemente annunciato un’estensione della campagna di richiamo per i suoi SUV elettrici, coinvolgendo non solo il modello EQB, ma anche l’EQA. Questa decisione è stata presa a seguito della segnalazione di un potenziale cortocircuito nella batteria ad alto voltaggio, che potrebbe comportare un rischio di incendio. La sicurezza dei consumatori è una priorità per il costruttore tedesco, che ha già avviato le procedure necessarie per informare i proprietari dei veicoli interessati.

Dettagli sul richiamo e sui veicoli coinvolti

Il richiamo riguarda complessivamente 33.705 veicoli a livello globale, con 3.119 unità in Germania. In Italia, sono 566 le vetture coinvolte, come confermato dall’Ufficio Stampa di Mercedes-Benz Italia. I clienti saranno contattati tramite PEC o raccomandata per ricevere istruzioni su come procedere. I modelli interessati sono stati prodotti tra il 2021 e il 2024, e il costruttore ha già consigliato di limitare la ricarica della batteria fino al ripristino dell’auto.

Rischi e misure preventive

Mercedes-Benz ha identificato un rischio di incendio della batteria ad alta tensione (EB330) a causa di una combinazione di fattori di produzione e utilizzo. In attesa di un intervento risolutivo, i proprietari sono invitati a limitare la carica della batteria all’80% per ridurre il rischio di malfunzionamenti. Un aggiornamento software è previsto per risolvere il problema, e i clienti saranno informati non appena sarà disponibile.

Incidenti già segnalati e reazioni delle autorità

Il National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti è stato il primo a segnalare il rischio di incendio legato a questo difetto. Alcuni casi di incendio sono già stati registrati in Cina, attribuiti a problemi con la batteria ad alto voltaggio. Mercedes-Benz ha avviato un riesame delle indagini per determinare se questi incidenti possano verificarsi anche in altri mercati, nonostante non siano state identificate combinazioni specifiche di fattori al di fuori della Cina.

Implicazioni per i proprietari dei veicoli

Per i proprietari dei veicoli interessati, è fondamentale seguire le indicazioni fornite da Mercedes-Benz e limitare la ricarica della batteria. L’azienda si impegna a risolvere il problema nel più breve tempo possibile, con un intervento software che potrebbe ridurre i tempi di attesa rispetto alla sostituzione di componenti hardware. La sicurezza dei clienti rimane al centro delle preoccupazioni di Mercedes-Benz, che sta lavorando attivamente per garantire la massima protezione per i suoi utenti.