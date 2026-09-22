Il 20 settembre 2026 la cittadina toscana di Rignano sull’Arno ha ospitato la sua dodicesima edizione della Rignano Run un appuntamento che ha riunito più di 250 corridori, sia competitivi che amatoriali. L’evento, promosso dal Gruppo Podistico Avis Zero Positivo ha mantenuto la tradizionale prova di 11 km e ha introdotto, per la prima volta, una mezza maratona di 21 km, rendendo l’iniziativa la più ambiziosa di sempre.

Un percorso nuovo, più pianeggiante e accessibile

Il nuovo tracciato è stato disegnato per favorire sia gli atleti esperti sia chi si avvicina alle distanze più lunghe. Partendo dalla Comedia Tap Room situata in via Pian dell’Isola, la corsa ha attraversato i comuni di Rignano, Reggello e Figline-Incisa Valdarno, sfruttando la ciclabile inaugurata l’anno precedente. La combinazione di strade regionali a scorrimento veloce e la nuova pista pedonale ha garantito un percorso sicuro senza interrompere il traffico, grazie alla presenza di più di cinquanta volontari lungo il tragitto.

Le due distanze: 11 km e la novità di 21 km

L’evento ha offerto, oltre alla classica gara di 11 km, una sfida più impegnativa: la mezza maratona di 21,097 km, inserita nel calendario podistico Uisp Firenze 2026. La presenza del Trofeo Birrificio Comedia come sponsor ha permesso di premiarvi con un bicchiere di birra al traguardo, creando un’atmosfera conviviale che ha subito conquistato i partecipanti.

Organizzazione, partnership e volontariato

Il successo dell’evento è stato possibile grazie a una rete di collaborazioni che ha coinvolto il Gruppo Podisti Resco la VAB, i Carabinieri in pensione, la Croce Rossa Italiana e la SMS Croce Azzurra Pontassieve. Il patrocinio del Comune di Rignano ha conferito un ulteriore valore istituzionale. La gestione operativa è stata curata dal Avis Zero Positivo che ha coordinato gli sforzi dei più di cinquanta volontari, assicurando assistenza medica, punti ristoro e monitoraggio costante del percorso.

Vincitori, classifiche e riconoscimenti

Nel settore maschile della gara di 11 km, il trionfo è andato a Damiano Corsi dell’Atletica Futura, seguito da Marco Sandrucci dell’Atletica Castello in una lotta al cardiopalma, mentre nelle categorie femminili ha spiccato Carlotta Degli Innocenti della Polisportiva Ellera. Per la mezza maratona, il primo posto assoluto è stato conquistato da Emanuele Quercioli anche lui della Polisportiva Ellera, con un tempo di 1:15’59”. Tra le donne, Giada Benedetti dell’Atletica Sangiovannese si è piazzata al 18° posto con 1:35’36”.

Trofei e classifiche Under 30

La manifestazione è servita da tappa per il Trofeo Camangi e per il Trofeo Uisp Under 30. Nella classifica femminile Under 30, Silvia Minervini della Polisportiva Ellera ha già chiuso il campionato in testa, rendendo definitiva la sua vittoria. Al maschile la lotta per il podio rimane aperta, con i risultati della tappa ancora in evoluzione.

Impegno sociale: Casa Ambra e il progetto Sportello di Vanessa

Una parte del ricavato della Rignano Run è stata destinata al progetto Casa Ambra un rifugio per donne vittime di violenza gestito dallo Sportello Vanessa di Pontassieve. Questa scelta ribadisce il legame tra sport e solidarietà, dimostrando come una gara podistica possa tradursi in un concreto sostegno alla comunità. La fotografia dell’evento è stata curata da ETS Regalami un Sorriso che ha catturato l’atmosfera della mattina nebbiosa e l’entusiasmo dei partecipanti.

Uno sguardo al futuro

Alla chiusura della serata, la presidente Valentina Cordone ha ringraziato tutti gli sportivi, gli sponsor e i volontari, annunciando già la data per l’edizione 2027. L’obiettivo è mantenere la crescita registrata quest’anno, ampliare ulteriormente le distanze offerte e continuare a devolvere una quota dei proventi a iniziative benefiche, consolidando la Rignano Run come punto di riferimento per sport, inclusività e solidarietà nella regione.