Un design che richiama il passato

Rina, la nuova creazione di Automobili Mignatta, è una barchetta sportiva che affascina per il suo design ispirato agli anni ’60. Con un cofano lungo e una silhouette slanciata, questa vettura rappresenta un ritorno alle origini dell’automobile, dove la semplicità e l’essenzialità erano al centro del progetto. La scelta di utilizzare materiali come la fibra di carbonio e il kevlar non è solo una questione di estetica, ma anche di funzionalità, contribuendo a mantenere il peso dell’auto intorno ai 1.000 kg.

Prestazioni da vera sportiva

Il cuore pulsante di Rina è un potente motore V8 aspirato, che promette prestazioni elevate senza l’ausilio di sovralimentazione o elettrificazione. Questo approccio “vecchia scuola” si traduce in un’esperienza di guida autentica, dove il conducente può godere appieno della potenza e della reattività dell’auto. Con un rapporto peso-potenza vicino a 2, ci si aspetta che Rina possa raggiungere circa 500 CV, rendendola competitiva nel suo segmento.

Un abitacolo minimalista e funzionale

All’interno, Rina continua a sorprendere con un abitacolo che abbandona il superfluo in favore di un design minimalista. La strumentazione analogica, composta da cinque elementi ovali, richiama il mondo Porsche e offre un tocco di nostalgia. La leva del cambio manuale, realizzata in fibra di carbonio, è un elemento distintivo che attira l’attenzione, mentre i sedili fissi, rivestiti in pelle cucita a mano, garantiscono comfort e stile. Ogni dettaglio è pensato per esaltare l’esperienza di guida, mantenendo un legame con la tradizione automobilistica.

Produzione limitata e personalizzazione

La produzione di Rina sarà limitata a sole 30 unità all’anno, rendendola un vero e proprio oggetto da collezione. Ogni esemplare sarà altamente personalizzabile, permettendo ai clienti di scegliere dettagli e finiture che rispecchiano il loro stile personale. Questo approccio esclusivo non solo aumenta il valore dell’auto, ma la rende anche un simbolo di status per chi avrà la fortuna di possederne una.