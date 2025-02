Il caso di Varazze e il risarcimento record

Una recente ordinanza della Terza sezione civile della Corte di Cassazione ha fatto scalpore, stabilendo un risarcimento di circa 1 milione di euro per una coppia di proprietari di una villetta a Varazze, situata vicino all’autostrada A10. Questa sentenza potrebbe avere ripercussioni significative per molti cittadini che vivono in prossimità delle carreggiate autostradali, dove il rumore e l’inquinamento acustico sono problemi quotidiani.

Le motivazioni della sentenza

La Corte ha riconosciuto non solo il danno economico legato al deprezzamento dell’immobile, ma anche un indennizzo per il danno esistenziale, legato alla qualità della vita degli occupanti. La coppia ha sostenuto che le immissioni sonore e di gas di scarico provenienti dall’autostrada avrebbero compromesso il loro diritto alla salute e ridotto il valore commerciale della loro abitazione. Questo riconoscimento rappresenta un passo importante verso la tutela dei diritti dei cittadini esposti a situazioni simili.

Le implicazioni per i residenti vicino alle autostrade

La sentenza della Cassazione potrebbe fungere da precedente per altri casi simili, offrendo una nuova speranza a chi vive in condizioni analoghe. Infatti, il risarcimento di 951 mila euro per il deprezzamento della casa, unito a decine di migliaia di euro per il danno esistenziale, potrebbe incoraggiare altri residenti a far valere i propri diritti. La decisione della Corte sottolinea l’importanza di considerare non solo il valore economico degli immobili, ma anche il benessere psicofisico degli abitanti.

Le conseguenze per Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia (ASPI) è stata condannata a pagare anche 15 mila euro di spese legali, un ulteriore segnale che le aziende devono assumersi la responsabilità per l’impatto delle loro infrastrutture sulla vita dei cittadini. La sentenza potrebbe spingere ASPI e altre compagnie a rivedere le loro politiche di gestione del rumore e dell’inquinamento acustico, per evitare futuri contenziosi e migliorare la qualità della vita delle persone che vivono nelle vicinanze delle autostrade.