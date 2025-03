Il successo del Nissan Qashqai nel mercato italiano

Il Nissan Qashqai continua a dominare il mercato dei SUV in Italia, confermandosi come uno dei modelli più venduti nel 2025. Con oltre 2.250 unità immatricolate solo nel mese di febbraio, il Qashqai si posiziona al primo posto tra i C-SUV. Questo successo è il risultato di un restyling che ha saputo attrarre i consumatori grazie a un design esterno moderno e a interni eleganti e tecnologici. La motorizzazione e-Power, in particolare, ha conquistato il cuore di molti automobilisti, rappresentando una scelta intelligente per chi cerca un veicolo ibrido senza dover dipendere dalle colonnine di ricarica.

Le promozioni di marzo 2025 per il Nissan Qashqai e-Power

Marzo 2025 porta con sé un’offerta imperdibile per il Nissan Qashqai e-Power. Il modello N-Connecta, che si colloca nella fascia media della gamma, è disponibile a un prezzo scontato di 35.900 euro, grazie a uno sconto di 4.500 euro sul prezzo di listino di 40.400 euro. Questo rappresenta un risparmio dell’11%, un’opportunità da non perdere per chi desidera un SUV ibrido di qualità. Per accedere a questa offerta, è necessario effettuare una permuta o rottamazione di un veicolo usato di proprietà da almeno sei mesi e sottoscrivere un contratto di finanziamento con Nissan Financial Services.

Dettagli del piano di finanziamento

Il piano di finanziamento proposto da Nissan prevede un anticipo di 9.513 euro, con rate mensili di 199 euro per un periodo di 36 mesi. Al termine del finanziamento, il valore futuro garantito del Qashqai e-Power sarà di 23.432 euro, offrendo così una sicurezza ulteriore per gli acquirenti. Questa formula di acquisto rende il Nissan Qashqai e-Power non solo un’ottima scelta in termini di prestazioni e tecnologia, ma anche un’opzione finanziaria vantaggiosa per chi desidera un veicolo ibrido.

Caratteristiche e dotazioni del Nissan Qashqai

La versione N-Connecta del Nissan Qashqai offre un equipaggiamento di serie ricco e variegato, che include numerosi comfort e tecnologie avanzate. Tra le dotazioni principali si trovano sistemi di assistenza alla guida, infotainment di ultima generazione e materiali di alta qualità per gli interni. Queste caratteristiche rendono il Qashqai non solo un veicolo pratico per la vita quotidiana, ma anche un’ottima scelta per chi cerca un SUV versatile e all’avanguardia.

Se sei interessato a scoprire di più sulle offerte e le caratteristiche del Nissan Qashqai, visita il sito ufficiale di Nissan per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate.