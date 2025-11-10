Risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI: Successi a Portimao e all’EICMA 2025

Il fine settimana dell’8-9 novembre ha rappresentato un’importante occasione per i Pata Talenti Azzurri FMI, che si sono trovati a fronteggiare nuove sfide. Da un lato, il penultimo round del Motomondiale a Portimao, dove i giovani piloti Luca Lunetta e Guido Pini hanno dato prova delle loro abilità. Dall’altro, la partecipazione all’evento EICMA, la fiera internazionale dedicata alle motociclette che si è svolta a Milano-Rho Fiera, dove il team di trial ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra.

Le sfide di Portimao per Lunetta e Pini

Il circuito dell’Autódromo Internacional do Algarve ha visto alternarsi le fortune di Lunetta e Pini nella categoria Moto3. Le qualifiche si sono rivelate complicate per Lunetta, che ha chiuso al quindicesimo posto. Tuttavia, in gara, ha saputo recuperare terreno, realizzando una rimonta notevole che lo ha portato fino alla decima posizione finale. Questa performance ha confermato il suo trend positivo, continuando a raccogliere punti importanti per il campionato.

Guido Pini: un weekend da dimenticare

Situazione completamente diversa per Guido Pini, che si avvicina alla conclusione della sua prima stagione nel Motomondiale. Dopo un’ottima qualifica, chiusa al quinto posto, il pilota si è presentato sulla griglia di partenza dalla seconda fila. Purtroppo, durante la gara, una scivolata lo ha costretto al ritiro, privandolo di un risultato che avrebbe potuto riflettere il suo potenziale velocistico.

Successi nel trial a EICMA 2025

Parallelamente alle gare di Portimao, i giovani trialisti del progetto Pata Talenti Azzurri FMI hanno fatto la loro parte all’EICMA di Milano. Qui si sono svolti gli ultimi due round del Campionato Italiano Trial Indoor, e i ragazzi hanno dimostrato grande determinazione. In particolare, Alessia Bacchetta ha ottenuto un secondo posto in entrambe le gare, chiudendo così la sua stagione al secondo posto nel campionato femminile, un risultato che certifica il suo costante progresso nel settore.

Fabio Mazzola tra i migliori del campionato

Dopo aver trionfato nel Campionato Italiano Trial Outdoor TR3, Fabio Mazzola ha preso parte alla competizione maschile, sfidando i migliori trialisti del panorama italiano. Mazzola ha ottenuto un settimo e un sesto posto, dimostrando di essere un avversario temibile anche in questo contesto.

Giornata di allenamento e crescita per i trialisti

Il gruppo dei Pata Talenti Azzurri FMI ha avuto l’opportunità di dedicarsi a una giornata di allenamento il 9 novembre, sfruttando le stesse zone di gara del Campionato Italiano Trial Indoor. Questa esperienza, coordinata dai tecnici FMI Bruno Luppi e Alessandro Nucifora, ha permesso ai giovani trialisti di affinare le loro tecniche e migliorare le proprie performance. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con il Comitato Trial FMI e Offroad Pro Racing, che hanno offerto supporto e opportunità di crescita.

Il weekend dell’8-9 novembre ha messo in evidenza il talento e la determinazione dei piloti e dei trialisti del team Pata Talenti Azzurri FMI. Mentre Lunetta ha confermato il suo stato di forma, Pini ha dovuto affrontare una battuta d’arresto. Nel contesto del trial, i risultati ottenuti a EICMA e le sessioni di allenamento rappresentano un’importante tappa nel percorso di crescita di questi giovani atleti.