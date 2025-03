Nel 2024, MAN Italia ha registrato un fatturato in crescita e un premio internazionale per le sue performance.

Un anno di crescita per MAN Italia

Il 2024 si è chiuso con risultati molto positivi per MAN Italia, che ha saputo consolidare la sua posizione di leader nel settore dei veicoli commerciali e degli autobus. Con un fatturato di 557 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente, l’azienda ha affrontato un mercato in continua evoluzione, puntando su innovazione, qualità del servizio e una rete di concessionari ben distribuita sul territorio.

Riconoscimenti e premi internazionali

Il successo di MAN Italia è stato ulteriormente confermato a livello internazionale, grazie al prestigioso premio “MAN Market of the Year“, assegnato dalla casa madre tedesca. Questo riconoscimento è una testimonianza dell’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni di trasporto efficienti e sostenibili. Marc Martinez, Managing Director di MAN Truck & Bus Italia, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, affermando che vincere per due anni consecutivi è una chiara conferma della dedizione dell’azienda verso i propri clienti.

Incremento delle vendite nonostante il calo del mercato

Nonostante un calo generale del mercato dei veicoli commerciali, che ha registrato un decremento dello 0,7% rispetto al 2023, MAN Italia ha visto un incremento del 3% nelle vendite di veicoli industriali, totalizzando 2.621 unità. La quota di mercato nei mezzi sopra le 6 tonnellate ha raggiunto il 9,6%, con risultati notevoli anche nei segmenti sopra le 16 tonnellate e nei trattori stradali, rispettivamente al 10,3% e 10,8%.

Innovazioni nel settore dei veicoli commerciali leggeri

Il settore dei veicoli commerciali leggeri ha visto una forte crescita, con vendite raddoppiate rispetto al 2022. Il MAN TGE Next Level, presentato al Transpotec 2024, si è affermato come una soluzione premium, grazie alla sua efficienza operativa e alla puntualità dei servizi post-vendita. Tuttavia, il segmento degli autobus ha subito un calo a causa di ritardi nelle consegne, legati a nuove normative sulla sicurezza software. Nonostante ciò, l’azienda ha mantenuto un dialogo costante con i clienti, puntando a una ripresa nel 2025.

Espansione della rete e mobilità sostenibile

MAN Italia ha inaugurato il decimo MAN Center nel paese e ha avviato un piano di espansione della rete, con investimenti previsti fino a 10 milioni di euro nel 2025. Sul fronte della mobilità sostenibile, la produzione in serie di camion elettrici partirà a Monaco di Baviera, con oltre 3.000 ordini già ricevuti in Europa. Questo rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile nel settore dei trasporti.

Servizi finanziari e Customer Service Management

Il 2024 ha segnato anche un anno di consolidamento per i servizi finanziari, con la riorganizzazione del settore sotto il nuovo brand TRATON Financial Services. La creazione di TRATON Financial Services Italy S.p.A., con sede a Trento e guidata da Damiano Nicola Rech, rappresenta un’importante novità per l’azienda. Inoltre, il Customer Service Management ha registrato un incremento del 13% nel fatturato, con oltre la metà dei veicoli venduti coperti da contratti di manutenzione e riparazione, e l’85% dei mezzi immatricolati ha attivato i servizi digitali MAN.