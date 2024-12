Il nuovo sistema di ritiro della patente nell’Unione Europea

Il ritiro della patente di guida sta per subire una trasformazione significativa all’interno dell’Unione Europea. Con l’approvazione del Consiglio Trasporti UE, si introduce un sistema che renderà il ritiro della patente valido in tutti i Paesi membri, superando l’attuale limitazione che lo applica solo nel Paese in cui è stata commessa l’infrazione. Questa misura è parte di un pacchetto di nuove regole sulla sicurezza stradale, già approvato dall’Europarlamento, che mira a garantire una maggiore responsabilità per i trasgressori del codice della strada.

Obiettivi e infrazioni coperte

Il nuovo provvedimento si propone di combattere l’impunità dei conducenti che commettono infrazioni gravi, come l’eccesso di velocità oltre i 50 km/h, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, e la guida senza patente. Queste infrazioni, che possono causare gravi incidenti e perdite di vite umane, saranno soggette a sanzioni che si estenderanno a tutti gli Stati membri. La Commissione Europea ha sottolineato l’importanza di un approccio uniforme per garantire la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti mortali.

Procedura di attuazione e tempistiche

La norma prevede che i Paesi membri abbiano un termine massimo di 10 giorni lavorativi per comunicare l’applicazione della sanzione del ritiro della patente. Inoltre, entro 15 giorni, dovranno decidere se estendere la sanzione a livello europeo. Il conducente interessato sarà informato della decisione entro 7 giorni lavorativi. È importante notare che le sospensioni della patente inferiori a tre mesi non rientrano in questo nuovo sistema, il quale si concentra sulle infrazioni più gravi.

Verso un futuro più sicuro sulle strade europee

Il pacchetto sulla sicurezza stradale include anche l’introduzione della patente digitale a livello europeo, un passo avanti significativo per modernizzare il sistema di guida. L’obiettivo finale è ambizioso: ridurre a zero il numero di vittime sulle strade entro il 2050. Tuttavia, i dati recenti mostrano un aumento delle vittime nel 2022, il che evidenzia la necessità di un’implementazione rapida ed efficace delle nuove norme. Con il passaggio al Trilogo, ci si aspetta che il ritiro della patente a livello europeo diventi realtà entro un anno, portando a un cambiamento positivo nella sicurezza stradale.