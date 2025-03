Il ritorno della sigla GTi

La Peugeot 208 GTi sta per tornare, ma con una novità sorprendente: sarà completamente elettrica. Questa decisione, annunciata dal CEO Alain Favey, segna un importante passo nella strategia di elettrificazione del marchio francese. La nuova e-208 GTi non solo rappresenta il primo modello GTi dal 2021, ma è anche il primo veicolo sportivo a zero emissioni della casa automobilistica. Con questo lancio, Peugeot intende riaffermare la propria reputazione nel settore delle auto sportive, mantenendo viva la tradizione del piacere di guida.

Prestazioni e tecnologia della nuova e-208 GTi

La nuova e-208 GTi condividerà probabilmente la piattaforma e-CMP con l’Abarth 600e, un modello che ha già dimostrato di avere prestazioni notevoli, grazie al suo motore da 240 CV e a un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi. Tuttavia, grazie a un peso inferiore e a un assetto più sportivo, la Peugeot potrebbe superare queste prestazioni, puntando a un’accelerazione sotto i 6 secondi. Questo rappresenta un obiettivo ambizioso, ma non impossibile, per il marchio, che ha sempre puntato su prestazioni elevate e un’esperienza di guida coinvolgente.

Il futuro della gamma GTi

Favey ha lasciato aperta la possibilità di espandere la gamma GTi oltre la e-208, in base al feedback dei clienti. Sebbene al momento non siano previsti ulteriori modelli con questo badge, l’interesse del mercato potrebbe influenzare le future decisioni di Peugeot. La nuova e-208 GTi si confronterà con modelli come l’Abarth 600e, la Lancia Ypsilon HF e l’Alfa Romeo Junior Veloce, tutti veicoli elettrici che promettono prestazioni elevate. Con un motore da 240 CV e un’accelerazione impressionante, la Peugeot potrebbe guadagnare una posizione di rilievo nel mercato delle compatte sportive elettriche.