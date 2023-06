Rivian e l’applicazione ABRP: tutte le caratteristiche

A Better Route Planner (ABRP), un'applicazione per la pianificazione dei viaggi particolarmente apprezzata dai proprietari di auto elettriche, sta per passare di mano.

Se non la conoscete già, ABRP è un’applicazione compatibile con Android Auto e Apple CarPlay che consente ai conducenti di auto elettriche di pianificare un viaggio. A differenza di altri sistemi GPS, A Better Route Planner tiene conto dei tempi di ricarica, della disponibilità delle stazioni, del veicolo e della sua autonomia e persino delle condizioni meteorologiche.

Rivian e la nuova applicazione ABRP: tutte le caratteristiche

Con l’aumento dei veicoli elettrici, l’uso di questi pianificatori è aumentato negli ultimi mesi. Il principio è semplice: basta inserire un punto di partenza, una destinazione e le caratteristiche della propria auto, e l’applicazione suggerirà il percorso ideale, con le giuste soste per ricaricare la batteria.

Questo è il tipo di applicazione che rende l’esperienza dell’auto elettrica un successo. In questa nicchia, A Better Route Planner è un’applicazione completa e riconosciuta. Ecco perché la probabile acquisizione da parte di Rivian preoccupa gli utenti. L’azienda californiana sta adottando una strategia aggressiva che prevede l’espansione geografica al di fuori del Nord America, con priorità all’Europa.

Nel 2022 Rivian ha completato il suo primo anno completo di produzione. Nell’ultimo anno, il produttore ha assemblato 24.337 R1T e R1S. I primi 20.332 clienti hanno già ricevuto i loro veicoli. Attualmente è in costruzione un secondo stabilimento in Georgia, la cui apertura è prevista per il 2024. Rivian prevede di commercializzare i suoi modelli anche in Europa nei prossimi anni.

Un’applicazione esclusiva per i veicoli Rivian?

È chiaro che l’azienda vuole accelerare su tutti i fronti e occupare una posizione chiave nel panorama dei veicoli elettrici. Per raggiungere questo obiettivo, l’acquisizione di ABRP potrebbe essere un passo importante. ABRP è attualmente una filiale di Iternio. Una piccola azienda con 10 dipendenti. Con l’aiuto e le risorse di Rivian, il servizio potrebbe essere notevolmente migliorato.

La casa automobilistica sta attualmente lavorando con Mapbox per alimentare il suo motore di navigazione. Secondo Electrek, in caso di acquisizione, questo sistema verrebbe integrato direttamente nei dati di ABRP. Sebbene l’acquisizione non sia ancora stata finalizzata, dovrebbe avvenire a breve. In tal caso, come evolverà l’applicazione?

L’eventuale esclusività del sistema per i veicoli Rivian sarebbe una pessima notizia per gli utenti di altre marche. Questa acquisizione dimostra quanto i pianificatori di viaggio per i veicoli elettrici siano ormai al centro delle strategie dei produttori. Strumenti di importanza cruciale per il futuro della mobilità elettrica.

