Nonostante un inizio difficile, Rivian continua a svilupparsi e a pianificare il futuro con una nuova auto elettrica. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito.

Rivian progetta una terza auto elettrica entro il 2025

L’azienda sta attualmente incrementando la produzione del pick-up elettrico R1T e sta pianificando le consegne dell’R1S.

Ma Rivian sta già guardando al futuro, secondo quanto annunciato dall’azienda in una lettera ai suoi dipendenti. Ha annunciato che un nuovo modello sarà disponibile entro il 2025.

Inizialmente, il 2025 era la data entro la quale Rivian sperava di rilasciare diversi nuovi modelli. Alla fine, un terzo modello si aggiungerà alla gamma Rivian tra tre anni. Questo nuovo modello sarà basato su una piattaforma nuova di zecca con il nome logico di R2.

Non sono trapelati ulteriori dettagli in merito, ma potrebbe trattarsi di un veicolo più piccolo.

Il marchio aveva già indicato futuri modelli specifici per l’Europa, ma questa ipotesi ha altri interessi. Il primo di questi è ovviamente di natura finanziaria, in quanto Rivian potrebbe rilasciare un modello più economico. Nonostante il mercato azionario e le difficoltà operative degli ultimi mesi, RJ Scaringe non è preoccupata. L’amministratore delegato di Rivian conferma nella lettera che, quando arriverà l’R2, l’azienda avrà aumentato in modo significativo il suo tasso di produzione.

Ford e Rivian hanno interrotto la loro partnership

“Poiché Ford ha accelerato la propria strategia e la domanda di veicoli Rivian aumenta, abbiamo deciso di comune accordo di concentrarci sui nostri progetti e consegne”, ha confermato un portavoce di Rivian.

“Il nostro rapporto con Ford è una parte importante del nostro viaggio. Ford rimane un investitore e un alleato nel nostro viaggio condiviso verso un futuro elettrificato”. Nel frattempo, il marchio con l’ovale blu ha presentato il motore elettrico Eluminator. Senza specificare il numero di motori venduti, Mark Wilson, il capo di Ford Accessories, ha indicato che la domanda ha superato di gran lunga l’offerta. Tanto che il marchio, un po’ sorpreso, ha rimosso l’Eluminator dal suo catalogo Crate Engines sul sito Ford Performance.

Tuttavia, il dirigente ha buone notizie per i clienti interessati, in quanto ha detto che la produzione avrebbe rapidamente tenuto il passo con la domanda.