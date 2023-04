Serpente di mare nell’attualità industriale ed economica, Rivian sembra mantenersi al meglio e rispetta la sua tabella di marcia iniziale. Dopo la R1T e la R1S, che stanno conquistando sempre più officine negli Stati Uniti, il marchio lancerà due nuovi modelli più piccoli ed economici: la Rivian R2 e la R3.

Rivian R2 e R3: due misteriosi modelli in arrivo dal produttore

La notizia è stata data da RJ Scaringe, CEO di Rivian, in una recente intervista al podcast WCFRM. In questa intervista, abbiamo appreso dei nuovi progetti del marchio e di tutte le sfide interne che questo rappresenta. Secondo il capo di Rivian, mentre l’R1T e l’R1S si rivolgono a clienti più abbienti, l’R2 e l’R3 devono essere studiati con maggiore attenzione per mantenere i prezzi e conservare l’attrattiva dei prodotti.

Rivian R3 come berlina?

Per il momento, la forma di questi futuri modelli non è stata specificata. Tuttavia, la R2 potrebbe assumere la forma di un SUV più piccolo, con dimensioni più adatte al mercato europeo. È senza dubbio con questa vettura che Rivian inizierà a insediarsi nel Vecchio Continente.

Ma non sarà l’unico, perché il marchio ha in programma il lancio della Rivian R3. Sarà un SUV compatto o una berlina a tre porte? Al momento è difficile saperlo. Ma è il modello che sembra dare più grattacapi alla sede di Irvine, in California. Produrre un veicolo accessibile senza trasformarlo in una Rivian economica sembra essere una vera sfida per il produttore. Resta da vedere quale sarà il prezzo finale di questo veicolo, che non è stato specificato durante l’intervista.

