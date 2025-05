Un settore in trasformazione

L’industria automobilistica è attualmente al centro di una profonda trasformazione, influenzata da fattori come l’elettrificazione dei veicoli e le normative europee sulle emissioni. Questi cambiamenti non solo stanno modificando il modo in cui i veicoli vengono progettati e prodotti, ma stanno anche ridefinendo il concetto stesso di mobilità. La crescente concorrenza, in particolare quella proveniente dalla Cina, insieme a un contesto economico internazionale incerto, sta spingendo le aziende a innovare e adattarsi rapidamente.

Intelligenza artificiale e nuove tecnologie

Un altro elemento chiave di questa rivoluzione è l’adozione dell’intelligenza artificiale, che sta trasformando ogni aspetto del settore automobilistico. Dalla progettazione alla produzione, fino alla vendita, l’IA offre opportunità senza precedenti per migliorare l’efficienza e la personalizzazione dei servizi. Le aziende che sapranno integrare queste tecnologie nei loro processi produttivi avranno un vantaggio competitivo significativo nel mercato globale.

Automotive Dealer Day: un punto di riferimento per il settore

Dal 13 al 15 maggio, l’Automotive Dealer Day si svolgerà presso i padiglioni di Veronafiere a Verona, rappresentando un’importante occasione di incontro per i professionisti del settore. Con il claim “Decoding Revolution”, l’evento mira a esplorare le nuove sfide e opportunità che l’industria automobilistica deve affrontare. Circa 4.500 visitatori e 150 espositori parteciperanno a conferenze, workshop e presentazioni, affrontando temi cruciali come le nuove motorizzazioni e i modelli di business emergenti.

Networking e opportunità di business

L’Automotive Dealer Day non è solo un evento informativo, ma anche un’importante piattaforma di networking. I partecipanti avranno l’opportunità di interagire con concessionari, produttori, fornitori di servizi e startup, creando connessioni preziose per il futuro. Il primo giorno dell’evento vedrà un incontro tra i rappresentanti delle principali associazioni di categoria del settore automotive in Italia e il Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, per discutere le politiche e le strategie future.

Registrazione e vantaggi per i partecipanti

Per partecipare all’Automotive Dealer Day, è necessaria la registrazione online anticipata. Il biglietto, nominativo e personale, consente l’accesso a tutte le giornate dell’evento e include vantaggi esclusivi, come un pass parcheggio e l’accesso a eventi serali. Inoltre, i partecipanti potranno usufruire di sconti promozionali su acquisti futuri, rendendo l’esperienza ancora più vantaggiosa.