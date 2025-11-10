Rolls-Royce Spectre: L’eleganza Elettrica Su Misura per un Lusso Incomparabile

Nel mondo delle auto di lusso, Rolls-Royce ha sempre rappresentato un simbolo di prestigio e raffinatezza. Negli ultimi anni, tuttavia, le sue vetture hanno iniziato a suscitare l’interesse dei tuner, con modifiche che spingono oltre i confini del design classico. Dal 2003, con l’arrivo della Phantom, la casa automobilistica ha visto una crescente domanda di personalizzazione. Ora è la volta della Spectre, la prima vettura elettrica del marchio, a essere oggetto di queste trasformazioni.

Questa nuova avventura di tuning è stata affidata a Spofec, una divisione di Novitec specializzata nell’upgrade di auto di alta gamma. Nonostante la Spectre conservi il suo motore elettrico originale, il tuning da parte di Spofec porta a risultati sorprendenti ed esteticamente accattivanti.

Un powertrain immutato ma potente

Nonostante le modifiche estetiche, il cuore pulsante della Rolls-Royce Spectre rimane invariato. Equipaggiata con due motori elettrici, l’auto genera una potenza totale di 669 CV e un’imponente coppia di 900 Nm. Questa potenza è più che sufficiente per movimentare i suoi 5,45 metri di lunghezza con una maneggevolezza sorprendente, garantendo un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

Estetica audace e distintiva

Il vero colpo d’occhio è l’estetica rinnovata della Spectre. La parte anteriore dell’auto è caratterizzata da una griglia illuminata che non passa inosservata, creando un’immediata impressione di lusso anche nel buio. Inoltre, il paraurti di serie è arricchito da un nuovo spoiler che contribuisce a migliorare l’aerodinamica.

Al posteriore, nuove alette e uno spoiler riprogettato si uniscono a minigonne laterali per dare un tocco sportivo. Ogni componente è realizzato in fibra di carbonio, disponibile sia in finitura verniciata che a vista, accentuando ulteriormente l’aspetto esclusivo di questa vettura.

Cerchi e assetto personalizzati

Un altro elemento che spicca sono i nuovi cerchi da 17 razze, misurati in 242 millimetri, alloggianti pneumatici 295/30 ZR 24. Questi cerchi, disponibili in ben 48 diverse colorazioni, aggiungono un tocco di personalità e sportività all’auto, permettendo ai proprietari di esprimere il proprio stile unico.

Un assetto pensato per la maneggevolezza

Per migliorare ulteriormente la guidabilità, Spofec ha abbassato l’assetto della Spectre di circa 35 millimetri. Questo intervento ha come obiettivo quello di offrire una maneggevolezza superiore senza compromettere il comfort di guida, un aspetto cruciale per una vettura di lusso come questa.

In aggiunta a tutte queste modifiche, Spofec è pronto a soddisfare i desideri dei clienti anche all’interno dell’abitacolo. Gli interni possono essere personalizzati in base alle preferenze individuali, dando libero sfogo alla creatività e al budget disponibile.

Un capolavoro di ingegneria e design

La Rolls-Royce Spectre elaborata da Spofec rappresenta un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione. Mantenendo intatta la potenza originale e l’eleganza del marchio, le modifiche apportate creano un’auto che non solo cattura l’attenzione, ma offre anche un’esperienza di guida unica. Con il crescente interesse per le auto elettriche di lusso, è chiaro che la Spectre sta tracciando un nuovo corso nel panorama automobilistico.