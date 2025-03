Design e stile della Classic 650

La Royal Enfield Classic 650 rappresenta un perfetto connubio tra il fascino delle moto d’epoca e le innovazioni tecnologiche moderne. Con un design che richiama le motociclette degli anni ’30, questa moto si distingue per il suo telaio a trave tubolare in acciaio e i cerchi a raggi, che conferiscono un aspetto robusto e affascinante. La versione Black Chrome, in particolare, è un trionfo di cromature che attira l’attenzione, mentre le altre livree, come il Vallam Red e il Teal, offrono un look nostalgico e affascinante.

Prestazioni e motore

Il cuore pulsante della Classic 650 è un motore bicilindrico parallelo da 648 cc, capace di erogare 47 CV a 7.250 giri/min e una coppia di 52,3 Nm a 5.650 giri/min. Questo motore, condiviso con altri modelli della gamma Royal Enfield, offre una risposta pronta e una buona elasticità, rendendo la guida piacevole e coinvolgente. Nonostante il peso di 243 kg, la moto si comporta bene anche in manovre più impegnative, grazie a un interasse di 1.475 mm che garantisce stabilità e controllo.

Comfort e maneggevolezza

La sella della Classic 650, posizionata a 800 mm da terra, è progettata per offrire comfort anche durante lunghe percorrenze. La posizione di guida è naturale, con un manubrio largo che facilita il controllo della moto. Tuttavia, alcuni conducenti potrebbero trovare le pedane leggermente avanzate, il che potrebbe risultare scomodo dopo un certo numero di chilometri. I comandi al manubrio sono facili da gestire, anche se la frizione potrebbe risultare un po’ dura per alcuni.

Freni e sospensioni

Il sistema frenante della Classic 650 è all’altezza delle aspettative, con un freno anteriore a disco da 320 mm e un posteriore da 300 mm. La frenata è reattiva, anche se il posteriore si distingue per la sua prontezza. Le sospensioni, pur offrendo un buon bilanciamento tra anteriore e posteriore, potrebbero risultare un po’ rigide su strade particolarmente accidentate. Tuttavia, la moto si comporta bene su superfici lisce, permettendo di affrontare le curve con agilità e precisione.

Prezzo e disponibilità

La Royal Enfield Classic 650 è disponibile a partire da 6.800 euro per la livrea Teal, con un incremento di prezzo per le versioni Vallam Red e Black Chrome, rispettivamente a 6.900 e 7.100 euro. Ogni acquisto include un kit passeggero e una garanzia di tre anni, insieme a tre anni di assistenza stradale, rendendo questa moto un’opzione interessante per chi cerca un mix di stile, prestazioni e affidabilità.