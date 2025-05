Royal Enfield Goan Classic 350, Una Classic più americaneggiante nel look e destinata al pubblico indiano.

Royal Enfield è un marchio che dà sempre nell’occhio e che punta a distinguersi mettendo in campo il giusto apporto tra modernità e stile retrò che conquista chi apprezza la classicità. Ora arriva (solo sul mercato indiano) la Goan Classic 350, vediamo cosa cela sotto la carrozzeria ricca di fascino.

Royal Enfield Goan Classic 350: le caratteristiche principali

Quello che cattura immediatamente della Goan Classic 350 è che ha poco o per meglio dire nulla a che vedere con la classic 350 che è presente a listino in Europa. I tecnici si sono voluti staccare rispetto alle linee europee con questo modello strizzando, volutamente, l’occhio agli Stati Uniti.

Infatti ad un primo sguardo questa moto ha molte similitudini con le Harley-Davidson degli anni ’50 con un estetica che presenta parafanghi pronunciati ed un corpo della moto molto ridotto.

Quando si sale a bordo però ci si dimentica immediatamente la somiglianza con le Harley, il motore è un 350 cc raffreddato ad olio, capace di erogare una potenza di 20 cavalli e 27 Nm di coppia massima. Sospensioni per nulla sofisticate, freni a disco e ruote a raggi da 19 e 16 pollici.

Esclusiva per l’India (per ora)

La nuova Royal Enfield Goan Classic 350 è disponibile per l’acquisto al momento solo per il mercato indiano al prezzo di 238.000 rupie, pari a 2.458 euro al cambio attuale.

Non si hanno al momento informazioni relativamente alla possibilità di vedere questo modello sulle strade europee, se così dovesse essere sicuramente la casa lo comunicherà per tempo.

Se si considera il costo per l’importazione e la tassa che applicano i concessionari ufficiali, se mai dovesse arrivare in Italia il costo salirebbe verso i 5.000 euro, la cifra necessaria per comprare una 350 Classic.