Il mondo delle motociclette per i giovani dotati di patente A1 è ricco di offerte che spaziano dalle naked alle supersportive, si fa fatica però a trovare altre categorie di moto, dedicate a chi ama le lunghe percorrenze ed i viaggi. Infatti in questo decennio moto per i giovanissimi dotate di queste caratteristiche non se ne sono viste, ora la situazione è cambiata. Keeway ha realizzato la propria cruiser la RK125C.

Keeway RKV125C, la custom per “debuttanti”

La RK V125C realizzata dal marchio indiano adotta la tecnologia motoristica V-Twin delle sorelle maggiori che abbiamo già trattato, vale a dire un bicilindrico che permette di avere un sound unico e la possibilità di viaggiare in modo differente.

La potenza è di 10,2 kw a 8.500 giri/minuto, il motore quindi ama essere tirato ed essendo una moto “da passeggio” fa stupore ma d’altronde se non si dà gas non ci si diverte. La coppia arriva un po’ più in basso, 14,4 Nm a 6.500 giri/minuto.

Il cambio è a 6 rapporti ed è ancora “a piede” come sulle moto vecchia scuola, in fatti questo modello sembra averla riportata nel nuovo millennio, andando controcorrente rispetto alle tendenze odierne.

Le sospensioni, all’anteriore forcella telescopica upside down con escursione di 110 mm e la sospensione posteriore a doppio ammortizzatore, con 5 livelli di precarico ha un’escursione di 34 mm.

Prezzo super competitivo

Keeway propone questa moto ad un prezzo ragionevole infatti costa 3.790 euro. Non una cifra elevata considerando anche la taglia della moto, grande per essere una dedicata ai neopatentati.

Se si è quindi dei giovani con la voglia di macinare chilometri e di iniziare a capire il funzionamento delle custom, per poi passare in futuro a modelli più grandi, questo esemplare è quello giusto.

Keeway si augura che le vendite nel nostro paese possano avere buoni numeri, significherebbe che vi sono ancora giovani che amano la moto per le emozioni che sa trasmettere a velocità moderate.