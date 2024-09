La casa di motociclette inglese Langen dopo il progetto che ha rilasciato nel 2020 e che ha fatto scalpore tra gli appassionati è pronta a regalare un’altra gioia agli amanti delle moto personalizzate con un progetto davvero particolare la Light Speed LS12 di cui vi parleremo nelle prossime righe.

Langen LightSpeed LS 12: le caratteristiche della moto

La Light Speed prosegue sulla base di quella che è stata la Two-Stroke ovvero una moto che seppur prodotta in pochi esemplari, 100 per l’esattezza, è riuscita ad incantare gli appassionati di tutto il mondo.

Light Speed punterà a fare lo stesso pur essendo una “tutto muscoli” dotata di un motore V-Twin da 1190 cc con una potenza di 185 cavalli e 137 Nm di coppia massima.

Il motore è un Rotax V-Twin erede del propulsore Helcon già visto sulle Buell. Lo stile e il sound della naked americana avvolgerà anche questa nuova due ruote dimostrando ancora di più cosa sono in grado di realizzare le piccole aziende.

Langen è sì piccola ma questo progetto la renderà davvero globale, infatti si andrà ad interfacciare con i mercati del Nord America, dell’Australia e dell’Asia, senza dimenticare l’Europa.

185 Esemplari a poco più di 50.000 euro

Questa custom sarà prodotta in 185 esemplari, i primi proprietari originari del Regno Unito vi metteranno le mani sopra nel 2025.

Il prezzo se convertito dalle Sterline è di circa 52.000 euro. Una cifra importante ma decisamente in linea con quello che è questa motocicletta.

Si acquista un prodotto artigianale fatto da intenditori per intenditori. Infatti non se ne vedranno molte in giro ma quando ci si imbatterà non si potrà far altro che restare incantati.

Chissà che qualche centauro italiano non decida di regalarsene una così da poterla magari vedere dal vivo.