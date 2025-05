Scopri il primo raduno del brand indiano in Italia, un evento da non perdere per gli appassionati.

Il ritorno in sella con lo Spring Starter Ride

Il primo raduno del 2025 di Royal Enfield si svolgerà questa domenica in tutta Italia, segnando l’inizio di una nuova stagione motociclistica. Questo evento, noto come Spring Starter Ride, rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e possessori delle iconiche moto indiane. Dopo un lungo inverno, i motociclisti avranno l’opportunità di tornare in sella e condividere la passione per il motociclismo.

Un’esperienza autentica di motociclismo

Lo Spring Starter Ride non è solo un raduno, ma un’esperienza che incarna il concetto di Pure Motorcycling. Questo approccio promuove un motociclismo accessibile a tutti, dove il piacere di guidare si unisce alla libertà di esplorare nuovi orizzonti. Durante l’evento, i partecipanti potranno godere di percorsi panoramici, caratterizzati da curve morbide e soste in luoghi suggestivi, favorendo momenti di aggregazione e socializzazione tra i membri della community.

Un calendario ricco di eventi

Lo Spring Starter Ride è solo il primo di quattro eventi programmati per il 2025, pensati per celebrare ogni stagione motociclistica. Ogni raduno offre l’opportunità di vivere la strada con uno spirito libero e genuino, tipico della filosofia Royal Enfield. Per chi desidera partecipare, è possibile consultare il calendario completo visitando la pagina ufficiale del Club Royal Enfield, dove si possono trovare informazioni sui prossimi raduni e itinerari.