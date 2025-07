Dopo l’appuntamento del 2024 che ha riportato sulla mappa degli eventi motoristici il Salone dell’Auto di Torino, la kermesse è pronta a tornare per l’edizione 2025 che promette di appagare la sete di passione ad alti ottani degli appassionati italiani. Vediamo quando si terrà e cosa avrà da offrire.

Salone dell’Auto di Torino 2025: date e programma

Il programma ufficiale dell’evento non è ancora stato reso noto ma si possono dare per certe le date, infatti il Salone dell’Auto di Torino 2025 si terrà dal 26 al 28 settembre 2025.

Le aree interessate dall’evento sono Piazza Castello, Piazzetta Grande ed i Giardini Reali dove vi sarà un ampio dispiegamento di vetture tra auto nuove, prototipi e supercar.

Proprio a proposito di Supercar nella giornata di Sabato 27 settembre si terrà il Supercar Meeting Venaria Reale Torino che vedrà la partecipazione di oltre 100 equipaggi che partiranno da Venaria Reale per poi muoversi nelle location del Salone ed appagare la vista e l’udito degli amanti di questi bolidi.

L’orario d’apertura durante i tre giorni sarà dalle 09 alle 19 e l’accesso sarà gratuito per tutti come lo scorso anno, naturalmente si potrà ottenere il free pass che darà accesso a svariate convenzioni su alberghi, musei, trasporti e altro.

Si terrà la prima edizione del Torino Automotive Design Award

Durante l’evento andrà in scena il Torino Automotive Design Award nella sua prima edizione. Un evento dedicato al design automobilistico orientato verso il mercato cinese.

La giuria è composta da esperti designer di rilievo internazionale, di seguito l’elenco completo dei giurati:

Joaquin Garcia (Head of Design Italdesign), Fabrizio Giugiaro (CEO GFG Style), Felix Kilbertus (Chief Creative Officer Pininfarina), Samuel Chuffart (VP & Head of Design Icona Design), Giuliano Maria Biasio (Head of Design Torino Design), Luciano D’Ambrosio (Founder & CEO LDA Design), Michael Robinson (Head of Design Blue Engineering Design), Lowie Vermeersch (Founder & Head of Design Granstudio), Domenico Lubrano (Studio Manager, Erre Design).