Normative sul sorpasso e strisce continue

Il Codice della Strada italiano stabilisce regole chiare riguardo al sorpasso, in particolare quando si tratta di strisce longitudinali continue. L’articolo 40 comma 3 impone l’invalicabilità di queste strisce, vietando categoricamente il sorpasso in tali situazioni. È importante notare che il divieto non si riferisce al sorpasso in sé, ma all’atto di oltrepassare la linea continua. Questa distinzione è fondamentale per comprendere le sanzioni associate a tale violazione.

Le sanzioni previste per il sorpasso su linea continua

Le sanzioni per il sorpasso su striscia continua possono variare in base alla gravità della violazione e alle circostanze specifiche. In generale, le sanzioni possono includere:

Multa da 83 a 332 euro e perdita di 3 punti dalla patente, se si riscontrano inosservanze delle condizioni di sicurezza per il sorpasso (art. 148 comma 2).

Multa da 167 a 665 euro, sospensione della patente da 1 a 3 mesi e perdita di 10 punti, se il sorpasso avviene in prossimità di curve, dossi o intersezioni (art. 148 comma 10 e 12).

Queste sanzioni possono essere cumulabili, a seconda dell’interpretazione dell’agente accertatore, rendendo la situazione ancora più complessa per i conducenti.

Guida contromano e doppie infrazioni

Un aspetto particolarmente grave del sorpasso su striscia continua è che può configurarsi come guida contromano. La Corte di Cassazione ha confermato che un conducente che supera un’altra vettura attraversando la striscia continua e occupando la corsia di sinistra destinata al senso opposto commette una doppia infrazione. Questo comportamento viola sia l’articolo 146 comma 2, per non aver rispettato la segnaletica orizzontale, sia l’articolo 143 comma 11, per aver invaso la corsia riservata al senso opposto.

Le sanzioni per la guida contromano possono variare da 167 a 665 euro e comportare la perdita di 4 punti dalla patente. Tuttavia, se la violazione avviene in condizioni di limitata visibilità, le sanzioni possono aumentare ulteriormente, arrivando a 1.308 euro e 10 punti, oltre alla sospensione della patente.

Conclusioni sulle sanzioni per sorpasso

In sintesi, il sorpasso su striscia continua è una violazione grave del Codice della Strada, con sanzioni che possono avere un impatto significativo sulla vita del conducente. È fondamentale essere consapevoli delle normative e delle possibili conseguenze per garantire la sicurezza stradale e evitare sanzioni severe.