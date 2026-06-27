Schianto sulla Statale 89: tre persone decedute vicino a Foggia

Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata più volte sulla Strada Statale 89 tra Foggia e Manfredonia, causando la morte di tre persone: il 26enne Luigi Narciso, Maria (Marima) Mammolillo e Giuseppe Piscitelli. Sul posto sono intervenuti 118, elisoccorso, Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza; le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria e sono in corso i rilievi per chiarire le cause.

Una tragedia stradale si è consumata lungo la Strada Statale 89 la direttrice che collega Foggia a Manfredonia. All’alba un’auto ha perso il controllo, è uscita di carreggiata e si è ribaltata più volte; i tre occupanti sono morti sul colpo. Le operazioni di soccorso e i rilievi sulla dinamica dell’incidente sono stati eseguiti da diverse forze in campo, ma restano ancora accertamenti in corso per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Dettagli dell’incidente e luogo dell’impatto

L’incidente è avvenuto nella zona nota come Santa Lucia all’altezza del chilometro 178+300 della Statale 89 (alcune segnalazioni indicano il punto vicino al km 180, in area Monte Aquilone Contrada Posta Tuori). Secondo le prime informazioni la vettura coinvolta è un’Opel Corsa di vecchio modello, di colore scuro, che dopo l’urto si sarebbe ribaltata più volte su sé stessa. La dinamica, con la vettura completamente distrutta, lascia ipotizzare un impatto ad alta velocità ma tale elemento è soggetto a conferma dalle verifiche tecniche.

Rilievi e messa in sicurezza

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza, un mezzo di elisoccorso e l’automedica; i Vigili del fuoco hanno estratto le salme dalle lamiere utilizzando cesoie e attrezzature da taglio, quindi hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente. Per i rilievi sono stati attivati la polizia di Stato e i Carabinieri mentre sul posto si sono recati anche i militari della Guardia di Finanza. Le salme sono state messe a disposizione del magistrato competente.

Identità delle vittime e prime ricostruzioni

Le tre persone decedute sono state individuate: il conducente è il giovane Luigi Narciso 26 anni, originario di Foggia; con lui viaggiavano Marima Mammolillo (indicata anche come Maria in alcune fonti), 46 anni, e il compagno di lei, Giuseppe Piscitelli 47 anni. Tutti e tre sono stati dichiarati morti sul colpo dai soccorritori. Al momento le autorità stanno verificando le cause che hanno portato all’uscita di strada: possibili fattori al vaglio sono la velocità, le condizioni del manto stradale e eventuali circostanze esterne, ma al momento non ci sono elementi ufficiali che indichino una causa unica e certa.

Interventi sanitari e giudiziari

L’intervento del personale sanitario e dei mezzi di soccorso non ha potuto evitare il decesso dei tre occupanti. Le operazioni tecniche dei Vigili del fuoco sono state decisive per estrarre i corpi dall’abitacolo e permettere le attività investigative. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro l’area e la vettura per gli accertamenti di rito; le salme rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli esami necessari.

Contesto degli incidenti stradali nella provincia di Foggia

Questa tragedia si inserisce in un quadro locale già segnato da diversi incidenti nei primi mesi dell’anno. Nella prima metà dell’anno la provincia di Foggia ha registrato numerose vittime della strada: nel conteggio complessivo figurano quattordici persone decedute, con un impatto particolarmente grave tra i giovani, incluse vittime minorenni. Le comunità più colpite finora risultano essere FoggiaOrta Nova e San Nicandro Garganico dove si sono verificati incidenti mortali in diverse circostanze, dalla perdita di controllo dei mezzi a investimenti pedonali.

Le autorità locali e le forze dell’ordine continueranno gli accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’incidente sulla Statale 89 e, se necessario, per valutare eventuali misure di prevenzione o interventi sulle tratte più pericolose. Intanto la comunità locale è scossa per la perdita di tre persone, tra cui un giovane di 26 anni, e resta in attesa delle conclusioni investigative.