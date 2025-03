Introduzione allo sciopero aereo

La settimana è iniziata con un importante sciopero aereo che potrebbe compromettere il normale svolgimento dei voli in tutti gli aeroporti italiani. Questa agitazione sindacale, della durata di 24 ore, coinvolge il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers e i piloti della compagnia aerea EasyJet. È fondamentale che i passeggeri prestino particolare attenzione, soprattutto coloro che hanno prenotato un volo con EasyJet, caratterizzata dai suoi velivoli bianchi e arancioni.

Normative e garanzie durante lo sciopero

L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha stabilito che durante le giornate di sciopero devono essere garantiti alcuni diritti ai passeggeri. In particolare, è necessario assicurare l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero. Inoltre, devono partire tutti i voli programmati prima dell’inizio dell’astensione, così come i voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti dall’inizio dello sciopero stesso. È importante notare che i voli di collegamento con le isole, che hanno un’unica frequenza giornaliera, saranno operativi, escludendo il traffico continentale.

Impatto sulle compagnie aeree

Ryanair ha già comunicato che, a causa dello sciopero del personale delle aziende di handling, è stata costretta a cancellare alcuni voli da e per Milano Malpensa e Venezia. Altri voli potrebbero subire ritardi. È quindi consigliabile ai passeggeri di controllare lo stato del proprio volo direttamente sul sito della compagnia aerea. Per rimanere aggiornati, è possibile consultare i link forniti dalle principali compagnie aeree che operano in Italia, per avere informazioni in tempo reale sui voli e sulle eventuali cancellazioni o ritardi.