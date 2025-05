Dettagli sullo sciopero di Trenord

Il sindacato Orsa Trasporti ha annunciato uno sciopero del personale di Trenord che avrà inizio lunedì e si protrarrà fino alle prime ore del giorno successivo. Questo evento avrà un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria in Lombardia e nelle regioni limitrofe, inclusi i collegamenti aeroportuali da e per Milano Malpensa. I pendolari e i viaggiatori sono avvisati di prestare attenzione agli orari e ai servizi disponibili durante questo periodo di agitazione.

Orari e fasce di garanzia

Lo sciopero inizierà alle ore di lunedì e terminerà alle ore di martedì 17 giugno, per una durata complessiva di 23 ore. Durante questo periodo, i servizi regionali, suburbani e aeroportuali potrebbero subire variazioni e cancellazioni. Tuttavia, sono previste fasce orarie di garanzia dalle ore alle ore e dalle ore alle ore , durante le quali saranno garantiti alcuni treni. I viaggiatori possono consultare la lista dei servizi minimi garantiti per avere un’idea dei treni che effettueranno le corse.

Servizi sostitutivi e rimborsi

In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno attivati autobus sostitutivi che partiranno da Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie. Gli autobus partiranno da via Paleocapa 1 a Milano Cadorna. Inoltre, per garantire il collegamento tra Malpensa e Stabio, saranno disponibili bus sostitutivi anche in queste località. Per coloro che non potranno viaggiare a causa dello sciopero, è possibile richiedere il rimborso del biglietto acquistato entro 48 ore lavorative dalla fine dell’agitazione. I dettagli su come procedere sono disponibili sul sito di Trenord.

Informazioni utili per i viaggiatori

I treni in viaggio all’inizio dello sciopero saranno garantiti fino alla loro destinazione finale solo entro un’ora dall’inizio della protesta. I treni in arrivo nell’area interessata dallo sciopero dopo un’ora dall’inizio della protesta potrebbero essere fermati nelle stazioni precedenti. Per ulteriori informazioni, i viaggiatori possono consultare il sito e l’app di Trenord, oltre agli avvisi esposti in stazione e a bordo treno. È fondamentale rimanere aggiornati per evitare inconvenienti durante il viaggio.