Un uomo di 60 anni è stato fermato a Phoenix per aver simulato un controllo della polizia con un camion Chevy dotato di luci rosso‑blu, ingannando gli automobilisti e le forze dell'ordine.

Giovedì mattina, poco prima delle 8:30, un episodio singolare ha scosso il traffico sulla I-17, corsia sud, nei pressi di Dove Valley Road, a nord di Phoenix. Un conducente ha fermato un’autovettura di colore argento, una Tesla, facendo credere di essere un agente di polizia grazie a luci di emergenza rosso-blu montate sul cruscotto del suo camion Chevrolet.

Il veicolo sospetto, descritto come una Chevrolet 2500-series di colore grigio o argento, mostrava le luci lampeggianti visibili attraverso il parabrezza. L’autista, identificato come Scott Carl Millage, 60 anni, residente a Cave Creek, indossava una polo rossa, jeans scuri e un berretto da baseball. Dopo aver ordinato al conducente della Tesla di fermarsi, ha chiesto i badge di lavoro e ha scattato foto, sostenendo che i due fossero in eccesso di velocità e avessero superato i semafori rossi.

Falso posto di blocco su I-17 e conseguente arresto

Il caso ha assunto una piega inaspettata quando Millage ha telefonato alle autorità dichiarando di aver effettuato il fermo e rimasto sul posto in attesa di un agente di stato. Gli agenti dell’Arizona Department of Public Safety (DPS) sono giunti sul luogo quasi immediatamente, attirando l’attenzione sul comportamento anomalo del sospetto. La registrazione interna del veicolo Tesla ha confermato la presenza di luci rosso-blu sul camion, dimostrando l’assenza di qualsiasi legittima autorità da parte di Millage.

Dopo aver ascoltato le testimonianze della coppia alla guida della Tesla, i trooper hanno constatato che l’uomo non apparteneva a nessuna agenzia di pubblica sicurezza. È stato così posto sotto ferma e imputato per impersonazione di agente di pace, sequestro illegale e rapimento. L’arresto è avvenuto sul posto senza resistenza, e il sospetto è stato trasferito alle strutture dell’AZDPS per le procedure legali.

Reazioni delle autorità e avviso per i cittadini

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla crescente preoccupazione per i falsi controlli della polizia nella contea di Maricopa. Brian Landers proprietario di CRT, ha evidenziato come questi fatti alimentino sfiducia verso chiunque appaia in divisa, rendendo più difficile la collaborazione tra pubblico e forze dell’ordine. Non è l’unico caso recente: a settembre un uomo di 30 anni è stato fermato per aver finto un agente al fine di ottenere un alloggio gratuito, e poco dopo due individui sono stati arrestati a Glendale per aggressioni e finta autorità.

Le autorità hanno lanciato un appello a chiunque pensi di essere stato fermato da un veicolo simile di contattare il numero 1-877-4AZ-TIPS o di inviare una segnalazione online. Inoltre, la DPS ha pubblicato una breve guida per chi si trova in una situazione di dubbio: accendere le frecce di emergenza, ridurre la velocità verso un luogo illuminato, chiamare il 911 per verificare l’autenticità dell’intervento e mantenere le porte chiuse finché non venga confermata l’identità dell’agente.