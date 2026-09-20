Domani Via XX Settembre diventerà a piedi per quasi dieci ore, a partire dalle 09:00 fino alle 19:00. L’interdizione fa parte delle iniziative organizzate nella cornice della Settimana europea della mobilità che quest’anno ha scelto il centro storico di Genova come palcoscenico. Le autorità comunali hanno trasformato i primi trecento metri dell’asse, più vicini a Piazza De Ferrari in una zona pedonale temporanea, con l’obiettivo di far respirare la città e sperimentare nuovi usi dello spazio urbano.

La chiusura, sebbene breve, impone una riorganizzazione significativa della rete di trasporto pubblico. Tutte le linee ATM che normalmente attraversano il tratto interessato dovranno seguire percorsi alternativi, molti dei quali prevedono capolinea o fermate provvisorie. L’amministrazione comunale ha invitato i cittadini a consultare le mappe aggiornate prima di mettersi in viaggio, perché la variazione interessa ben tredici linee, tra cui il Volabus e le linee urbane più frequentate.

Chiusura pedonale di Via XX Settembre e gli obiettivi della mobilità sostenibile

Il provvedimento è inserito nel più ampio progetto di riqualificazione della via, finanziato con 3 milioni di euro dal Comune. L’intervento prevede l’allargamento dei marciapiedi, l’installazione di due piste ciclabili, l’inserimento di arredi urbani e la sostituzione dell’asfalto con una pavimentazione drenante. Al centro della carreggiata, invece, dovranno circolare i nuovi filobus elettrici segnando una netta riduzione dello spazio destinato alle auto private. Il progetto, ancora in fase di definizione, terrà conto delle esigenze di carico e scarico, del passaggio dei mezzi di soccorso e degli alberghi del centro.

Deviazioni delle linee ATM: itinerari e capolinea

Le modifiche operative sono state calcolate in modo da garantire la continuità del servizio, pur evitando il tratto chiuso. In genere, i bus che avrebbero dovuto percorrere Via XX Settembre vengono reindirizzati verso vie parallele come Via V DicembreVia Vernazza e Via XII Ottobre oppure attraversano Piazza De Ferrari e Piazza Dante. Alcuni percorsi prevedono la creazione di nuovi capolinea temporanei, in particolare in Via Ceccardi e Piazza Dante dove i veicoli si fermano per consentire il cambio di direzione.

Linee 18, 18/, 39 e 40

Le quattro linee che viaggiano verso ponente (direzione ponente) raggiungono Via XX Settembre e, da lì, proseguono su Via V DicembreVia Vernazza e Via XII Ottobre per terminare in Piazza Corvetto dove riprendono il percorso abituale. In direzione levante, i bus mantengono l’itinerario originale senza modifiche. Questa soluzione permette di aggirare la zona chiusa mantenendo una continuità di servizio per gli utenti che viaggiano tra il centro e i quartieri occidentali.

Linea 20

La linea 20 subisce una deviazione su entrambe le direzioni. Verso ponente, gli autobus abbandonano Via XX Settembre per percorrere Via CeccardiPiazza DanteVia Dante e Piazza De Ferrari per poi rientrare sulla loro rotta originale. Verso levante, l’itinerario prevede la partenza da Piazza De Ferrari passando per Via DantePiazza DanteVia Fieschi e infine il ritorno su Via XX Settembre. Queste deviazioni garantiscono la connettività tra la zona sud e il centro storico.

Linee 35, 35/ e 36

Le linee 3535/ e 36 nella direzione ponente, seguono lo stesso percorso alternativo delle 18: Via V DicembreVia VernazzaVia XII Ottobre e culminano in Piazza Corvetto. Nella direzione levante, le tre linee attraversano Piazza Portello raggiungono Piazza Corvetto e poi proseguono su Via XII OttobreVia Lomellini e Via Ceccardi fino a Piazza Dante dove riprendono la rotta consueta. Queste variazioni sono pensate per ridurre l’impatto sul traffico interno mantenendo collegamenti chiave verso i quartieri nord-ovest.

Linee 37, 42, 44 e 46

Le quattro linee condividono la creazione di capolinea provvisori nella zona di Via Ceccardi o Piazza Dante. La linea 37 si ferma temporaneamente in Via Ceccardi quando viaggia verso ponente, mentre in direzione levante parte dallo stesso punto, attraversa Piazza DanteVia Fieschi e Via XX Settembre prima di reinserirsi nel percorso originale. Le linee 42 e 44 hanno capolinea provvisoria in Piazza Dante e per la 44 è prevista una breve sosta anche su Via Fieschi. La linea 46 infine, effettua una fermata provvisoria in Piazza Dante prima di riprendere la corsa su Via Fieschi e Via XX Settembre. Questi accorgimenti assicurano che i viaggiatori possano comunque scendere e salire lungo il percorso, riducendo i tempi di attesa.

Volabus

Il servizio Volabus destinato ai collegamenti extraurbani, adotta una deviazione analoga a quella delle linee 18 e 35. In direzione ponente, gli autobus proseguono da Via XX Settembre verso Via V DicembreVia VernazzaVia XII Ottobre e culminano in Piazza Corvetto. In direzione levante, invece, partono da Piazza Portello passano per Piazza Corvetto e attraversano Via XII OttobreVia Lomellini per poi ritornare su Via XX Settembre. In questo modo il servizio interurbano rimane operativo, evitando l’interruzione del flusso di passeggeri tra la zona portuale e il centro.

Per chi intende muoversi in città la domenica, è consigliabile verificare in tempo reale le fermate e gli orari aggiornati tramite le app ufficiali o le informazioni presenti alle fermate. Le deviazioni, seppur temporanee, sono state pensate per minimizzare l’impatto sul pendolarismo quotidiano, garantendo comunque la continuità del servizio durante l’intera giornata della Settimana europea della mobilità. L’iniziativa, oltre a promuovere forme di spostamento più sostenibili, rappresenta un’interessante anteprima del futuro progetto di riqualificazione di Via XX Settembre.