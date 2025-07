Scopri il programma imperdibile del weekend di corse e spettacoli

Pronta a vivere un weekend indimenticabile tra motori, adrenalina e musica? 🚗🎶 Se sei un amante delle corse e degli eventi live, questo programma è tutto ciò di cui hai bisogno per pianificare due giorni ricchi di emozioni! Ti racconto cosa aspettarti, così non ti perderai nulla!

Il programma di sabato: una giornata fitta di eventi

Iniziamo con il sabato, che si preannuncia già da subito ricco di attività. Le porte si apriranno alle 08:30, quindi meglio arrivare presto per goderti ogni attimo! La mattinata comincia alla grande con la pratica gratuita, seguita da una chiacchierata interessante sul Better Futures Fund sul palco del Fan Village alle 09:50. Questo è il momento perfetto per riflettere su come possiamo tutti contribuire a un futuro migliore, giusto? 🌍

Non dimenticare di dare un’occhiata agli spettacoli itineranti che si svolgeranno nel Fan Village. 🎉 A partire dalle 09:50 e per tutta la giornata, ci saranno performance che ti faranno ballare! E per gli amanti della musica, non perdere gli acoustic set di Elto e Liz Joan, che si esibiranno sul palco del Fan Village. Chi è pronto per cantare a squarciagola? 🎤

Il pomeriggio sarà dedicato alle corse, con ben due gare programmate. La prima, United in Dreams Race 1 alle 10:30 e la seconda alle 14:00. Sarà una vera battaglia per il podio! E non dimenticare di partecipare al Race Against Climate Change alle 14:30, un momento di riflessione importante. 🏁

Per chi ama l’adrenalina, c’è la possibilità di provare il karting dalle 15:00 fino a sera. Sì, hai capito bene! Arriva e guida e metti alla prova le tue abilità! 🏎️ E chiudiamo la giornata con le celebrazioni sul podio, dove potrai applaudire i vincitori. Non è fantastico?

Domenica: un giorno di celebrazioni e conversazioni

La domenica si apre con altrettanta energia! Dopo un inizio con spettacoli itineranti, preparati per la performance dal vivo di Alice Hills. Questo è il momento perfetto per rilassarsi e godersi la musica prima di un panel talk dedicato alla parità di genere nello sport. Chi è appassionato di questo tema? 💪

Il pomeriggio continua con altre performance live e la possibilità di interagire con i piloti durante le sessioni di Q&A. La possibilità di fare domande a Philipp Eng e Jak Crawford è un’occasione imperdibile! Chi non sogna di avere una conversazione con i propri idoli? 🤩

Un momento da non perdere è sicuramente il set di Sophie Alice, che chiuderà il weekend in bellezza. Cosa ne pensate di questo programma? Sembra un sogno, vero? 🌟

Un’opportunità unica: incontra i tuoi eroi!

Un plot twist? Se arrivi presto, potresti vincere un incontro con i piloti! Sì, esatto! Durante il weekend, ci sarà la possibilità di incontrare i piloti della Mahindra e DS PENSKE. La fortuna potrebbe sorriderti, quindi occhio ai maxischermi per le istruzioni su come partecipare. Chi altro ha notato che questa è un’occasione da non perdere? 🎉

Questo è il momento perfetto per vivere un’esperienza dietro le quinte davvero unica. Immagina di poter scambiare due chiacchiere con Edoardo Mortara o Maximilian Günther! 😍

Allora, chi è pronto a vivere un weekend da urlo? 📅✨ Non vedo l’ora di sentire le vostre storie e di sapere chi parteciperà! Fatemi sapere nei commenti! #WeekendDiCorse #Adrenalina #MusicaLive