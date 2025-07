Scopri la Ducati 996 SPS 1999: un gioiello da sogno

Ragazze e ragazzi, parliamo di una vera chicca per gli appassionati di moto! 🚀 La Ducati 996 SPS del 1999 è in vendita e questa non è una moto qualsiasi: è praticamente nuova di zecca, mai uscita dalla sua cassa di spedizione. Immaginate di avere tra le mani un pezzo di storia, un gioiello che ha mantenuto intatta la sua bellezza e il suo fascino. Chi di voi sarebbe pronto a portarla a casa? 💖

Un po’ di storia: la Ducati 996 SPS

La Ducati 996 è l’evoluzione della leggendaria 916, un modello che ha fatto la storia nel mondo delle moto sportive. Lanciata nel 1999, è stata disegnata da Massimo Tamburini e ha conquistato ben quattro titoli WSBK. Non solo ha mantenuto l’estetica iconica della 916, ma ha anche portato con sé un motore potenziato a 996 cc, un telaio più rigido e miglioramenti significativi in termini di raffreddamento e freni. Insomma, un vero sogno su due ruote! ✨

La versione SPS, ovvero Sport Production Special, è stata prodotta in una tiratura limitata di soli 150 esemplari in Europa. Questa moto non era solo per girare, ma era progettata per le competizioni, con un motore potenziato, bielle in titanio e altri dettagli che la rendono un vero pezzo da collezione. La sua livrea rossa con dettagli bianchi è semplicemente mozzafiato, ed è impossibile non innamorarsene! ❤️

Un’occasione rara per i collezionisti

Questa Ducati 996 SPS ha trascorso la sua vita in Svezia, custodita dal primo proprietario fino al 2024. E la cosa incredibile? Ha solo 2 km all’attivo! È ancora imbattuta, conservata nella cassa originale di fabbrica. Chi di voi ha mai visto una moto in queste condizioni? 😍

La potenza dichiarata all’epoca era di 123 CV, con una coppia di 99 Nm, e il tutto veniva trasferito alla ruota posteriore tramite un cambio a sei marce. La ciclistica è affidata a una forcella Showa rovesciata da 43 mm e a un forcellone monobraccio in alluminio, il che la rende perfetta per la pista. E che dire delle ruote? Le leggendarie Marchesini a cinque razze! Questo è davvero il top del top per gli amanti delle moto. 🚴‍♂️

La sfida dell’acquirente

Attualmente, a poche ore dalla chiusura dell’asta, l’offerta da battere è di 21.250 euro. La moto viene venduta senza immatricolazione né certificato di origine, ma con tutta la documentazione originale e un kit attrezzi. Perfetta per esposizione o come pezzo da collezione, rappresenta un’opportunità rarissima per accaparrarsi un pezzo di storia Ducati. Ma attenzione: dopo un quarto di secolo nella cassa, la maggior parte delle componenti in gomma avrà bisogno di essere sostituita, e la meccanica richiederà una revisione approfondita. Chi di voi si sentirebbe pronto ad affrontare questa sfida? 🤔💪

In conclusione, non possiamo fare a meno di chiederci: chi di voi vorrebbe portare a casa questa bellezza? È un sogno che può diventare realtà, ma solo per chi è pronto a investire tempo e passione. Commentate qui sotto le vostre opinioni! 👇 #Ducati #MotoDaCollezione #PassioneMoto