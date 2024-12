Un design che cattura l’attenzione

La nuova DS 8 si presenta con un design audace e distintivo, caratterizzato da una verniciatura a contrasto del cofano anteriore che conferisce un aspetto nobile e raffinato. Questo modello si distingue per la sua silhouette elegante, che ricorda le auto di lusso d’altri tempi, portando il concetto di ‘premium’ a un livello superiore. La griglia anteriore, chiusa e illuminata, è un chiaro segno della sua natura elettrica, mentre i fari DS Pixel Vision, con luci diurne affilate, aggiungono un tocco di modernità e innovazione.

Prestazioni e autonomia senza compromessi

La DS 8 non è solo un’auto bella da vedere, ma offre anche prestazioni eccezionali. Grazie a studi approfonditi in galleria del vento, la vettura ha raggiunto un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,24, il che si traduce in un’autonomia incrementata di circa 60 km nel ciclo WLTP. Le maniglie a scomparsa e i cerchi ottimizzati contribuiscono ulteriormente a migliorare l’efficienza energetica. Con una lunghezza di 4,82 metri e un bagagliaio da 620 litri, la DS 8 offre anche un’ottima abitabilità, rendendola ideale per viaggi lunghi e confortevoli.

Interni lussuosi e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la DS 8 non delude le aspettative. Il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e il display da 16 pollici per l’infotainment offrono un’esperienza utente straordinaria, con un design che sembra sospeso grazie a un gioco di luci innovativo. La console centrale flottante, dotata di pannelli di controllo sensibili al tocco, rappresenta il massimo della modernità. Inoltre, il sistema audio Electra 3D di Focal, con 14 altoparlanti e 690 W di potenza, garantisce un’esperienza sonora di alta qualità. La DS 8 è anche equipaggiata con sospensioni Active Scan, che si adattano alle condizioni stradali per un comfort di guida senza pari.

Motorizzazioni elettriche e prestazioni elevate

La nuova DS 8 sarà disponibile esclusivamente con motorizzazioni completamente elettriche, offrendo tre diverse potenze: 230 CV, 245 CV e 350 CV. La versione più potente, dotata di doppio motore, garantisce anche la trazione integrale. Tutti i modelli sono progettati per offrire un’accelerazione rapida, con tempi che variano da 5,4 secondi a 7,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h. La batteria da 97,2 kWh consente un’autonomia fino a 750 km nel ciclo WLTP, rendendo la DS 8 una delle auto elettriche più competitive sul mercato.