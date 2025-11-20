Scopri la Tecnologia DLP della Bentley Batur: Un’Esperienza Unica nel Mondo dell’Automobile

La Bentley ha presentato un’innovativa tecnologia di Digital Light Processing (DLP) sulla Batur, un modello esclusivo di automobile. Grazie a questo sistema, i clienti possono personalizzare l’illuminazione, proiettando il proprio nome o simboli speciali, creando un’atmosfera unica e accogliente.

Questa animazione luminosa non è semplicemente decorativa, ma un vero e proprio evento esperienziale. Si attiva al momento dell’apertura della porta e continua a brillare mentre il conducente e i passeggeri si sistemano all’interno dell’auto. Un esempio notevole è stato realizzato per celebrare l’Ateneo Romeno di Bucarest, un’importante istituzione culturale locale.

La tecnologia dietro l’illuminazione personalizzata

Alla base di questa innovazione si trova un sistema di proiezione all’avanguardia, che combina tre fonti di luce colorata con cinque lenti specializzate. Questa configurazione dirige la luce verso un chip minuscolo, noto come Digital Micromirror Device (DMD). Questo chip, di appena 8 millimetri quadrati, è dotato di 415.800 micro-specchi in alluminio, capaci di muoversi rapidamente per proiettare immagini animate sul pavimento dell’auto.

Come funziona il sistema di proiezione

Ciascuno di questi micro-specchi misura solo 16 micron, una dimensione inferiore a quella di un capello umano. La loro rapidità di movimento consente di creare animazioni fluide e dettagliate, offrendo un’esperienza visiva di alta qualità. La combinazione di lenti e specchi riflette la luce in modo preciso, generando una proiezione che incanta e sorprende.

Un nuovo concetto di lusso

Questa tecnologia rappresenta un significativo passo avanti nel concetto di lusso automobilistico. L’illuminazione, tradizionalmente un elemento fondamentale nel design delle automobili, si trasforma in un mezzo di espressione personale e distintiva. Non si tratta più solo di funzionalità, ma di un modo per comunicare identità e stile.

Un’evoluzione nel design automobilistico

Per chi desidera approfondire, è interessante notare come il linguaggio dei fari sdoppiati stia guadagnando popolarità nel settore automobilistico. Questa evoluzione, inizialmente motivata da esigenze tecniche, è divenuta un elemento distintivo per SUV, berline e crossover, dimostrando come la forma possa seguire la funzione e amplificare il messaggio stilistico.

La Bentley Batur non è semplicemente un veicolo; rappresenta un’esperienza personalizzata che sfida le convenzioni del design automobilistico. Con il suo sistema di illuminazione innovativo, è un perfetto esempio di come tecnologia e artigianato possano fondersi per creare qualcosa di straordinario. In questo contesto, la luce diventa un linguaggio a sé stante, capace di esprimere carattere e stile, rendendo ogni viaggio un momento indimenticabile.