Scopri le Esperienze Esclusive della Formula 1 nel 2026

Scopri come vivere l'emozione dei Gran Premi di Formula 1 con F1® Experiences: biglietti, accoglienza di lusso e accesso a eventi esclusivi.

La Formula 1 non è solo una competizione automobilistica, ma un’esperienza unica che combina adrenalina, tecnologia e lusso. Nel 2026, F1® Experiences offre una gamma di pacchetti esclusivi per vivere al meglio i Gran Premi, garantendo accesso privilegiato e servizi di alta qualità.

Che tu sia un appassionato di lunga data o un nuovo fan, i pacchetti di F1® Experiences sono progettati per offrire un’esperienza indimenticabile. Dalle tribune con le migliori visuali ai tour esclusivi del Paddock, ogni dettaglio è curato per soddisfare le aspettative dei più esigenti.

Biglietti e Accesso ai Gran Premi

Uno dei punti forti dei pacchetti di F1® Experiences è l’accesso garantito alle migliori postazioni lungo i circuiti. Con un biglietto plurigiornaliero, potrai assistere alle qualifiche e alla gara principale, godendo di una vista privilegiata sulle azioni più emozionanti.

Ogni circuito del calendario della Formula 1 offre un’esperienza unica. Ad esempio, il Circuito di Spa-Francorchamps è famoso per le sue curve impegnative come l’Eau Rouge e il Raidillon che mettono alla prova sia i piloti che le loro monoposto. Le condizioni meteo variabili aggiungono un ulteriore livello di sfida, rendendo ogni edizione unica e imprevedibile.

Accoglienza di Alta Classe

L’accoglienza è un elemento chiave dei pacchetti di F1® Experiences. Potrai scegliere tra l’accoglienza di prima classe di una struttura esclusiva o il Paddock Club™ di F1®. Qui, potrai gustare gastronomia di altissimo livello, bere bevande illimitate e incontrare i protagonisti della Formula 1.

Il Champions Club offre un’esperienza ancora più esclusiva, con squisite tartine, stuzzichini e piatti per il pranzo curati per l’occasione. L’open bar con birra, vino e bevande analcoliche, insieme a schermi TV con feed in diretta dal tracciato, rende l’attesa per la gara un momento di puro divertimento.

Eventi Esclusivi e Servizi Aggiuntivi

I pacchetti di F1® Experiences includono anche l’accesso a eventi esclusivi durante il weekend del gran premio. Potrai godere del lusso della piccola gastronomia, bere bevande di qualità superiore e scoprire come funziona la Formula 1 dall’interno grazie ad alcuni tra i più importanti insider del mondo delle corse.

Tra le esperienze più popolari ci sono la passeggiata alla griglia di partenza, dove potrai metterti in posa per una foto professionale con il Trofeo del Campionato Mondiale e il tour guidato del Paddock. Questo tour, condotto da guide esperte, ti permetterà di scattare selfie con i tuoi piloti preferiti e di vivere da vicino l’atmosfera della Formula 1.

Per chi desidera un’esperienza completa, F1® Experiences offre anche soluzioni alberghiere di alta classe nei dintorni dei circuiti. Con il pacchetto alloggio, potrai soggiornare in alberghi raffinati come il NH Madrid Nacional e usufruire di trasferimenti giornalieri comodi e sicuri.

Non perdere l’opportunità di vivere la Formula 1 come mai prima d’ora. Scopri i pacchetti di F1® Experiences e preparati a un weekend indimenticabile.