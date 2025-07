Scopri le finaliste del concorso Triumph Originals 2025

Ragazze e ragazzi, preparatevi a un viaggio emozionante nel mondo delle moto che unisce tradizione e innovazione! 🏍️ Triumph ha appena svelato le cinque finaliste per il concorso Triumph Originals 2025, e sono pronte a farci sognare. Ogni moto racconta una storia unica, un’interpretazione della cultura britannica che non potete perdervi. E indovinate un po’? Siete voi a poter votare la vostra preferita! Curiosi di scoprire di più? Continuate a leggere! ✨

Le finaliste del concorso

Le moto in gara arrivano da angoli diversi del mondo: Brasile, Francia, Italia, Thailandia e Regno Unito. Ognuna di queste creazioni è una celebrazione della cultura britannica, ma con un tocco unico che le rende davvero speciali. Pronti a scoprire le finaliste? Andiamo! 💨

Gaijin – Brasile

Iniziamo con la Gaijin, una café racer scura che affonda le radici in una Speed Twin 1200. Creata dal team di Shibuya a San Paolo, questa bellezza presenta dettagli artigianali che la rendono unica. Il motivo a conchiglia dipinto sulla carrozzeria è semplicemente spettacolare! 🌊 Chi ama il design audace? La Gaijin è davvero un pezzo da collezione per chi cerca qualcosa di diverso!

Hail to the Twin – Francia

Passiamo alla Francia, dove il team di FCR Original ha dato vita a una moto che celebra la storica Speed Twin del 1937. Con un design che pone il motore al centro e un telaio snello, l’Hail to the Twin è un capolavoro di ingegneria. E la verniciatura in rame placcato e foglia d’oro? Davvero wow! 💖 Chi non rimarrebbe affascinato da un’opera del genere? Questa moto è perfetta per chi ama il vintage con un tocco di modernità!

La Bobber – Italia

La proposta italiana arriva da Triumph Italia e South Garage Motor Co, con una Bobber creata da Giuseppe Carucci. Ispirata alle Speed Twin degli anni ’30 e ’40, questa moto combina eleganza e innovazione. La forcella è realizzata ad hoc, e si vede! Quale italiana non vorrebbe una bellezza del genere nel proprio garage? È un sogno a ruote che potrebbe diventare realtà per molti di noi! 🇮🇹

Art of Motorcycle – Thailandia

Non poteva mancare la Thailandia con l’Art of Motorcycle, una creazione di Moo Yong che parte da una Bonneville T100. Il design è un mix di tradizione e modernità, con dettagli come lo scarico corto realizzato a mano e inserti in pelle. È tutto un gioco di stile e funzionalità! Chi è fan del custom? Questa moto è perfetta per chi ama personalizzare il proprio viaggio su due ruote!

Bonneville Sunraiser – Regno Unito

Ultima ma non meno importante, abbiamo la Bonneville Sunraiser, realizzata da Stockwell Design. Ispirata al movimento rock ‘n’ roll degli anni ’60, questa moto è colorata e scintillante, con alluminio lucidato e acciaio inossidabile. È un vero e proprio tributo alla cultura britannica! Chi non vorrebbe sfrecciare con una moto simile? 🎸 Questa è per i veri amanti del rock che vogliono sentire l’adrenalina mentre viaggiano!

Come votare e scadenze

Se volete far sentire la vostra voce e votare la Triumph Bonneville che più vi rappresenta, è super facile! Basta visitare la sezione dedicata sul sito di Triumph. Ma affrettatevi! Avete tempo fino al 5 agosto per esprimere la vostra preferenza. La vincitrice sarà annunciata il 12 agosto, quindi non perdete l’occasione di partecipare a questa celebrazione della creatività e della passione per le moto! 🏁

Qual è la vostra favorita tra queste moto? Fatemelo sapere nei commenti! #TriumphOriginals #MotoPassione