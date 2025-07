Scopri le novità della Kia XCeed MY26: motori, allestimenti e design

Hey amiche! 🚗✨ Siete pronte a scoprire le novità della Kia XCeed MY26? Anche se siamo solo a metà 2025, il crossover coreano si sta già preparando per il suo grande debutto nel 2026 e ci sono alcune sorprese davvero interessanti in arrivo! Parliamo di motorizzazioni, allestimenti e quel tocco di stile che può fare davvero la differenza. Pronte? Andiamo!

Motorizzazioni rinnovate: potenza e innovazione

La nuova Kia XCeed MY26 non si accontenta di piccoli ritocchi: introduce ben due nuove motorizzazioni, una a benzina e una ibrido soft. Il motore 1.0 T-GDi ora raggiunge i 115 CV, un bel +15 CV rispetto al modello precedente! 💪 E non è tutto: la versione mild hybrid da 48 volt con cambio automatico a 7 rapporti promette di rendere la guida ancora più fluida e divertente. Chi di voi sta già pensando a un test drive? 🙋‍♀️

Ma non finisce qui! Il motore 1.5 T-GDi lascia il posto al più moderno 1.6 T-GDi, disponibile con potenze di 150 e 180 CV per la versione GT-line. Sì, avete capito bene, questa nuova configurazione è pensata per chi ama la sportività al volante! 🚀 Un’altra cosa da notare? La motorizzazione GPL sembra essere stata messa da parte, almeno per ora. Che ne pensate? Un passo indietro o una scelta strategica?

Un design che colpisce: Special Edition e GT-line

Parliamo di stile! La Special Edition della Kia XCeed è stata pensata per portare un look grintoso anche all’allestimento intermedio. Con la nuova tinta Wolf Grey e interni personalizzati in Yuka Steel Gray, si fa notare per eleganza e modernità. Chi non ama un’auto che fa colpo? 😍

I dettagli contano! La Special Edition eredita elementi di design dalla GT-line, come i fari posteriori a LED a nido d’ape e il black headliner, che aggiungono un tocco di raffinatezza. E per le vere appassionate di accessori, non mancano i paddles al volante e la pedaliera in alluminio, perfetti per chi cerca un’esperienza di guida premium.

Interni e comfort: per una guida da sogno

Passiamo agli interni! La Kia XCeed MY26 non delude nemmeno qui. Per chi desidera il massimo del comfort, il Plus Pack sulla versione da 180 CV offre sedili riscaldabili, interni in Kia Tex Delight e un sistema audio premium che trasforma ogni viaggio in un’esperienza da concerto! 🎶

Inoltre, i sedili posteriori frazionati 40:20:40 e il tetto apribile elettronicamente rendono l’auto perfetta per ogni avventura, sia in città che in viaggio. Chi di voi ama viaggiare in compagnia? Questo crossover è pensato per voi!

Con prezzi che variano a seconda degli allestimenti, è tempo di esplorare il configuratore online. E voi, cosa ne pensate delle nuove opzioni? Vi entusiasma l’idea di un’auto che unisce potenza, stile e comfort? Fatemi sapere nei commenti! 💬