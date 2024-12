Introduzione al casco ADF-9000 Carbon Air

Il casco ADF-9000 Carbon Air di Scorpion rappresenta l’ultima evoluzione nel mondo dei caschi per moto adventure. Presentato in occasione dell’EICMA 2024, questo modello si distingue per la sua costruzione in fibra di carbonio, che non solo riduce il peso, ma aumenta anche la sicurezza e il comfort per il motociclista. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, il casco è progettato per soddisfare le esigenze di chi ama viaggiare su due ruote, sia su strada che in fuoristrada.

Caratteristiche tecniche e materiali

La calotta del casco ADF-9000 Carbon Air è realizzata in Ultra-TCT Carbon, una combinazione di fibre composite e fibra di carbonio che offre una protezione superiore. Questo materiale è progettato per deformarsi in caso di impatto, assorbendo l’energia in modo più efficace rispetto ai caschi tradizionali. Inoltre, il casco è omologato secondo il nuovo standard ECE R22.06, garantendo così la massima sicurezza. Il sistema di chiusura a doppio anello assicura una vestibilità sicura e stabile, fondamentale per la protezione del motociclista.

Comfort e vestibilità personalizzata

Una delle innovazioni più apprezzate del ADF-9000 Carbon Air è il sistema AirFit, che consente di personalizzare la vestibilità del casco. Attraverso un semplice pulsante, è possibile gonfiare i guanciali per ottenere una calzata perfetta, simile a quella di un casco su misura. Gli interni sono realizzati con materiali antibatterici e lavabili, come il tessuto KwikWick3®, che mantiene la testa asciutta anche nelle condizioni più impegnative. Inoltre, il sistema Kwickfit facilita l’inserimento delle astine degli occhiali, rendendo il casco adatto anche a chi porta occhiali da vista.

Visibilità e aerazione

Il casco ADF-9000 Carbon Air è dotato di un sistema di ventilazione avanzato, con prese d’aria strategicamente posizionate per garantire un flusso d’aria costante. Questo è particolarmente utile durante i lunghi viaggi, dove il comfort è essenziale. La visiera è compatibile con il sistema Pinlock® 100% Maxvision, che previene l’appannamento, e il visierino solare retrattile Speedview offre una protezione aggiuntiva contro il sole. La possibilità di rimuovere il frontino senza attrezzi è un ulteriore vantaggio per chi pratica fuoristrada, permettendo di adattare il casco alle diverse condizioni di guida.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di lancio del casco ADF-9000 Carbon Air è di 529,90 euro per la versione Carbon Black, posizionandosi nella fascia premium del mercato. Questo costo è giustificato dalle tecnologie avanzate e dalla qualità dei materiali utilizzati. Le taglie disponibili variano dalla XS alla 3XL, garantendo una scelta adatta a diverse morfologie. Con un pacchetto così completo, il ADF-9000 Carbon Air si propone come una scelta eccellente per i motociclisti che cercano un casco sicuro, leggero e confortevole.