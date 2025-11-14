Sealion 7 Inter Edition: il SUV Perfetto per i Veri Tifosi dell’Inter

La Sealion 7 Inter Edition è un SUV esclusivo progettato per i veri tifosi dell'Inter. Questo modello unico offre caratteristiche distintive e prestazioni eccezionali, rendendolo la scelta ideale per chi desidera un veicolo che unisca passione sportiva e innovazione automobilistica.

Il mondo dell’automobile si arricchisce di una novità entusiasmante grazie a BYD, che ha lanciato un SUV dedicato ai tifosi dell’Inter: la Sealion 7 Inter Edition. Questo modello speciale rappresenta un veicolo elettrico all’avanguardia e celebra il legame con il famoso club calcistico milanese.

La Sealion 7 Inter Edition è il risultato di una straordinaria collaborazione tra il colosso cinese BYD e l’FC Internazionale Milano. Questa iniziativa segna il rafforzamento di una partnership strategica con l’obiettivo principale di promuovere la mobilità sostenibile.

Design e caratteristiche distintive

Il design della Sealion 7 Inter Edition è profondamente influenzato dai colori sociali dell’Inter. La carrozzeria, realizzata in Black Metallizzato, è arricchita da dettagli blu che richiamano l’identità del club. Gli interni sono completamente neri, con materiali premium e finiture curate, mantenendo uno stile elegante e sportivo.

Interni personalizzati

Gli interni della Sealion 7 sono un tributo ai tifosi dell’Inter. Ogni dettaglio riflette l’amore per il club: le cuciture blu contrastano con il nero della plancia, del volante e dei sedili, creando un’atmosfera unica. Inoltre, i poggiatesta sono decorati con un ricamo high-relief che presenta il logo del club, integrato perfettamente nella base di ricarica wireless.

Prestazioni e tecnologia avanzata

Dal punto di vista tecnico, la Sealion 7 Inter Edition non delude. Disponibile in due versioni, la Comfort RWD e la Excellence AWD, questo SUV offre prestazioni elevate e un’autonomia che può raggiungere i 502 km nel ciclo combinato WLTP. Il sistema di infotainment è dotato di una grafica dedicata all’Inter, accogliendo il conducente con un tocco di personalità ogni volta che si avvia il veicolo.

Dettagli tecnici

La versione Comfort RWD offre una potenza di 313 CV e cerchi da 20 pollici, mentre la Excellence AWD arriva fino a 530 CV con cerchi da 21 pollici. Entrambi i modelli vantano una batteria ad alta capacità, rispettivamente di 82,5 kWh e 91,3 kWh, garantendo una ricarica rapida e una guida fluida.

Un legame con i tifosi

La Sealion 7 Inter Edition sarà prodotta in un numero limitato di 250 esemplari, destinati esclusivamente ai membri dell’Inter Club. Questa scelta sottolinea l’intento di BYD di rafforzare il legame con i sostenitori, offrendo un’opportunità unica di possedere un veicolo che celebra la passione per il club.

La cerimonia di consegna delle prime vetture ha rappresentato un momento significativo, con la presenza di calciatori come Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che hanno ricevuto le loro auto in un’atmosfera di festeggiamenti e orgoglio. Questo evento ha segnato un ulteriore passo nella partnership triennale tra BYD e l’FC Internazionale Milano, unendo sport, tecnologia e sostenibilità.

La Sealion 7 Inter Edition si presenta come un SUV unico, capace di unire l’amore per il calcio e l’innovazione tecnologica, offrendo un’esperienza di guida senza pari per i tifosi dell’Inter.