Il trionfo di Buemi a Monte Carlo

Il secondo E-Prix di Formula E 2025, svoltosi nel suggestivo scenario del Principato di Monaco, ha visto trionfare Sebastien Buemi, pilota dell’Envision-Jaguar. Dopo un’assenza dal podio che durava da 78 gare, Buemi ha dimostrato il suo talento e la sua determinazione, partendo dall’ottava posizione e risalendo fino alla vittoria. La gara, caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse e strategie intricate, ha messo in evidenza le abilità di guida del pilota svizzero, che ha saputo sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla pista e dagli avversari.

Strategie e colpi di scena

La partenza bagnata ha imposto ai piloti di affrontare i primi giri con cautela. Oliver Rowland, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando iniziale, ma Jean-Eric Vergne ha preso il sopravvento dopo sei giri, grazie all’attivazione del primo Attack Mode. La gara ha visto un’intensa battaglia tra i piloti, culminata in un episodio controverso al giro 18, quando Rowland ha tentato di superare Vergne in modo irregolare, ricevendo una penalità. Questo ha aperto la strada a Buemi, che ha approfittato della situazione per guadagnare posizioni e conquistare la vetta della corsa.

Le classifiche e il futuro del campionato

Con la vittoria a Monaco, Buemi non solo ha interrotto il suo digiuno di successi, ma ha anche rilanciato l’Envision Racing, che si è posizionata al nono posto nella classifica a squadre. Oliver Rowland, con il secondo posto, ha consolidato la sua leadership nella classifica piloti, mentre Nissan si è affermata come protagonista nel campionato costruttori. Il prossimo appuntamento del campionato si svolgerà a Tokyo, un evento cruciale per le sorti della stagione. La vittoria di Buemi rappresenta un punto di svolta non solo per lui, ma anche per la Nissan, che punta a un futuro brillante nel mondo della Formula E.