Il significato del semaforo giallo

Il semaforo giallo rappresenta un momento cruciale per gli automobilisti. Secondo l’articolo 41 del codice della strada, durante l’accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare i punti stabiliti per l’arresto a meno che non si trovino così vicini da non poter fermarsi in sicurezza. Questo significa che l’interpretazione comune, secondo cui si può accelerare per superare il semaforo giallo, è errata. La regola è chiara: se ci si trova a una distanza tale da non poter fermare il veicolo in tempo, si può proseguire, ma solo con la massima prudenza.

Quando è consentito oltrepassare il semaforo giallo?

È fondamentale comprendere che il semaforo giallo non è un invito ad accelerare. La norma stabilisce che si può oltrepassare la linea di arresto solo se si è già troppo vicini al momento dell’accensione della luce gialla. Questo implica che, in condizioni normali, l’automobilista dovrebbe sempre essere in grado di fermarsi in sicurezza. La durata della luce gialla varia: nei centri urbani può oscillare tra 3 e 4 secondi, mentre nelle strade extraurbane può arrivare fino a 6 secondi. Questi margini di tempo sono generalmente sufficienti per un arresto sicuro, a meno che non si stia viaggiando a velocità eccessive.

Le sanzioni per le violazioni

Le conseguenze per chi ignora le regole relative al semaforo giallo possono essere severe. La sanzione per chi “brucia il semaforo rosso” è di 167 euro, che aumenta a 222 euro se l’infrazione avviene tra le 22 e le 7. Inoltre, è prevista la decurtazione di 6 punti dalla patente. I recidivi, che commettono la stessa infrazione in un biennio, possono affrontare la sospensione della licenza di guida da 1 a 3 mesi. È quindi essenziale rispettare le norme per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.