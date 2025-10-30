Sesta Gara del Campionato Regionale di Motocross a Roccella Jonica, Calabria: Un Evento Imperdibile!

Il Campionato Regionale Motocross Calabria si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno, con la sua sesta prova che avrà luogo sul suggestivo lungomare di Roccella Jonica. Questo evento non solo rappresenta una sfida per i piloti, ma si inserisce anche come finale del Trofeo Beach Cross Méditerranée.

Dettagli dell’evento

La competizione si svolgerà sul Lungomare Sisinio Zito, lato sud, un’area perfetta per accogliere appassionati e partecipanti. Gli organizzatori, il Motoclub Michele Mammola 13 Racing Team 05, insieme alla Federazione Motociclistica Italiana, garantiscono un evento ben strutturato e ricco di emozioni. Le iscrizioni per i piloti si chiuderanno il 24 ottobre, pertanto chi desidera partecipare deve affrettarsi a registrarsi.

Il supporto della comunità locale

La presenza di tre piloti locali – Francesco Giacco, Michele Bianchi e Vincenzo Candido – aggiunge un ulteriore livello di entusiasmo. Questi atleti non solo rappresentano Roccella Jonica, ma simboleggiano anche una comunità che supporta con passione il motocross. La gara non è soltanto un’opportunità per accumulare punti, ma un momento di orgoglio e celebrazione per tutti.

Un weekend all’insegna dello sport

Il weekend si preannuncia ricco di azione e spettacolo. Gli appassionati di motocross possono aspettarsi gare mozzafiato, con piloti provenienti da tutta la regione pronti a esprimere il massimo del loro potenziale. La combinazione di salti spettacolari e curve emozionanti renderà ogni gara un’esperienza indimenticabile.

Informazioni pratiche

Per chi desidera avere ulteriori dettagli sull’evento, è possibile contattare gli organizzatori ai numeri 334 9811088 (Angelo Mammola) e 327 0612228 (Vincenzo Giacco), oppure inviare una mail a [email protected]. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Roccella Jonica e si conferma come uno degli eventi sportivi più attesi della stagione autunnale.

La sesta prova del Campionato Regionale Motocross Calabria 2025 rappresenta un’opportunità per i piloti di mettersi alla prova, oltre a costituire un momento di aggregazione per la comunità e gli appassionati di motociclismo. Questo evento si preannuncia come un weekend all’insegna della velocità e della passione per i motori.