Navigard è il sistema di controllo autostradale che manderà in pensione il Tutor ma solo dal 2026.

La Polizia Stradale ha presentato il nuovo sistema di rilevamento delle infrazioni sulle autostrade, il suo nome è Navigard e prometterà di rendere le autostrade più sicure e monitorate rispetto ad oggi. In questo articolo scopriremo in dettagli di cosa si tratta e quando sarà implementato in veste ufficiale.

L’innovativo sistema Navigard, che cos’è

Navigard è un nuovo sistema di monitoraggio dei limiti autostradali che permetterà di avere un contatto immediato con le pattuglie e quindi di conferire sanzioni in tempo reale. Naturalmente saranno monitorate la velocità eccessiva, come peraltro accade già oggi con il sistema Tutor, l’uso improprio delle corsie e il mancato utilizzo della corsia più a destra per i mezzi pesanti.

Per poterlo fare questo sistema si avvale di radar e telecamere di ultima generazione, oltre che dell’intelligenza artificiale. Infatti permetterà di segnalare la presenza di incidenti all’interno di gallerie la cui lunghezza è anche superiore ai 500 metri.

Nasce in particolare per i mezzi pesanti

Navigard si occuperà di monitorare il comportamento di tutti i tipi di veicoli, ma a differenza di Tutor non si limiterà a verificare i sorpassi o il superamento dei limiti, in particolare per i mezzi pesanti vi sarà una verifica del limite di massa, del trasporto di merci pericolose e la violazione dei dati tachigrafici dei conducenti – evidenziando ad esempio il superamento del limite orario di guida.

Inoltre verranno controllate con questo strumento le manutenzioni al veicolo, la validità delle revisioni e se qualcuno tenta di non pagare il pedaggio autostradale.

Con questo terzo occhio non vi sarà possibilità di sgarrare e ciò comporta una maggior tutela e responsabilità da parte degli utenti stradali, in particolare dei professionisti che di norma dovrebbero essere i più coscienziosi.