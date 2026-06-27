Sicurezza in pista: Forcada suggerisce innovazioni per le moto MotoGP

Il mondo della MotoGP è in fermento dopo l’incidente avvenuto durante il gran premio di Repubblica Ceca. L’episodio che ha visto coinvolto Marco Bezzecchi e un marshall ha acceso un dibattito sulla sicurezza in pista. Ramón Forcada, esperto capotecnico con anni di esperienza nel paddock, ha offerto la sua prospettiva su come migliorare le condizioni di lavoro per i volontari.

La discussione è stata animata anche dalla trasmissione spagnola “Duralavita”, che ha approfondito le dinamiche dell’incidente e le possibili soluzioni per prevenire situazioni simili in futuro. Forcada ha sottolineato l’importanza di regolamentare queste situazioni per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Un sistema di spegnimento automatico per le moto

Forcada ha proposto l’adozione di un sistema di spegnimento automatico per le moto da gara. Secondo l’esperto, questo meccanismo potrebbe prevenire danni al motore e ridurre i rischi per i marshall. “In questo modo, il motore non subirebbe danni e la moto non diventerebbe pericolosa per i volontari”, ha dichiarato Forcada.

L’idea è che le moto si spengano automaticamente una volta cadute, evitando così situazioni di pericolo. Forcada ha citato l’esempio della MotoE che già utilizza un sistema simile. “Basta fare un briefing per uniformare le procedure”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di un approccio coordinato tra le diverse case motociclistiche.

L’importanza di un sistema unificato

Un altro punto cruciale sollevato da Forcada è l’adozione di un sistema unificato di spegnimento delle moto. Secondo l’ex capotecnico, questo renderebbe il lavoro dei marshall più facile e sicuro. “Le case dovrebbero omologare un sistema unico di spegnimento della moto, così che i commissari lo possano conoscere”, ha spiegato.

Forcada ha anche suggerito che un briefing preliminare potrebbe essere sufficiente per uniformare le procedure e garantire che tutti i volontari siano a conoscenza del sistema. Questo approccio potrebbe ridurre significativamente i rischi e migliorare la sicurezza in pista.

L’incidente di Brno ha messo in luce la necessità di migliorare le misure di sicurezza nella MotoGP. Le proposte di Forcada rappresentano un passo avanti significativo verso la creazione di un ambiente più sicuro per tutti i partecipanti, dai piloti ai marshall. Con l’adozione di un sistema di spegnimento automatico e un approccio unificato, il mondo delle corse potrebbe diventare un luogo più protetto per tutti.