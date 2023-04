Novità assoluta nella gamma del costruttore tedesco, il Volkswagen ID. Buzz è molto più di un semplice furgone con sedili. Rivive lo spirito del famoso Volkswagen Combi originale, che è diventato un’icona della cultura pop e un simbolo di libertà. Non è un caso che i furgoni del marchio siano sempre stati popolari tra gli appassionati di vanlife, che è il core business di Siesta Campers, che oggi presenta il nuovo Volkswagen ID. Buzz.

In un’ottica di sviluppo sostenibile, il nuovo Combi elettrico è stato appena integrato in un’intera flotta di furgoni Volkswagen allestiti, dal primo T1 all’ultimo California superaccessoriato. In attesa di una versione omonima dell’ID. Buzz, resa possibile dal telaio lungo che sarà lanciato nel 2024, la casa portoghese ha appena presentato la Siesta Buzz.

Siesta Campers: caratteristiche del nuovo veicolo

In collaborazione con Egoe, azienda ceca specializzata in attrezzature da campeggio, Siesta Campers ha installato una cellula completa nel bagagliaio posteriore della Volkswagen ID. Una cellula completa, del tutto simile ai prodotti delle gamme Roamer o Hiker. Ha la forma di un grande box posizionato dietro il portellone posteriore, che consente di utilizzare il sedile posteriore.

Una volta perfettamente piatto, funge da base per i supporti del letto che possono essere dispiegati in meno di 3 minuti. Con una larghezza di 1,15 m e una lunghezza di 2,00 m, può ospitare facilmente due adulti.

Nella parte posteriore, la cella offre tutto il necessario per fuggire dalla civiltà: un vero frigorifero a compressore da 25 litri, un fornello a gas con una bombola da 5 kg, cassetti portaoggetti e persino un vero rubinetto alimentato a pompa per sciacquare le posate o lavarsi con un soffione. L’intera unità è alimentata da una batteria al litio autonoma da 12 V, che può essere ricaricata dal circuito a 12 V del veicolo, dall’energia solare con un pannello da 100 W o dalla rete elettrica del campeggio.

Comfort e prestazioni

Per il resto, il Volkswagen ID. Buzz è identico al modello standard e corrisponde a quello che abbiamo già scoperto in Portogallo, insieme a uno dei suoi antenati, che ci è stato gentilmente prestato da Siesta Campers quel giorno. Con la sua batteria da 77 kWh, può offrire fino a 400 km di autonomia se utilizzata al ritmo del Sunshine Pop negli altoparlanti. Un ritmo che l’ID. Buzz si apprezza al meglio.

La Siesta Buzz è già disponibile per la prenotazione da Faro, nella regione dell’Algarve. Altri esemplari potrebbero seguire ed essere disponibili in altre agenzie in Portogallo, ma anche in Spagna, dove l’azienda si è appena insediata a Malaga. In questo modo è possibile pianificare un viaggio eco-responsabile, se un viaggio, con qualsiasi mezzo ragionevole, può essere veramente ecologico. In ogni caso, il noleggio di questo furgone elettrico dà significato all’impegno di Siesta Campers per la sostenibilità: ogni prenotazione permette di piantare un albero con Gone West, per riforestare il Portogallo.

