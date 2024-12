Il problema dei furti d’auto in Italia

Negli ultimi anni, il fenomeno dei furti d’auto ha assunto proporzioni preoccupanti in Italia. Nel 2023, sono stati denunciati quasi 100.000 furti, con un tasso di ritrovamento che si attesta attorno al 44%. Questo scenario ha spinto le case automobilistiche a investire in tecnologie sempre più sofisticate per garantire la sicurezza dei veicoli. Mercedes-Benz, in particolare, ha sviluppato un sistema innovativo chiamato Guard 360° Plus, che combina diverse tecnologie per offrire una protezione completa contro i furti.

Guard 360° Plus: una soluzione integrata

Il sistema Guard 360° Plus di Mercedes-Benz si basa su tre componenti principali: il Connect Package, la Protezione vettura Guard 360° Plus e il Pacchetto parcheggio con telecamera a 360°. Questa combinazione di tecnologie consente di monitorare costantemente il veicolo e di inviare avvisi immediati al proprietario in caso di furto. Secondo Sebastian Guayacan, Product Manager Digital Extras di Mercedes-Benz Italia, il sistema non solo attiva un allarme in caso di effrazione, ma invia anche una notifica sullo smartphone del proprietario, permettendo un intervento rapido da parte delle forze dell’ordine.

Funzionalità del Connect Package

Il Connect Package, disponibile gratuitamente per i primi tre anni dall’acquisto dell’auto, offre una serie di servizi digitali che migliorano la sicurezza del veicolo. Tra le funzionalità più rilevanti ci sono la chiusura remota delle porte, la localizzazione del veicolo e la disattivazione delle chiavi in caso di furto. Questi strumenti non solo aumentano la sicurezza, ma forniscono anche tranquillità ai proprietari, che possono monitorare il proprio veicolo in tempo reale.

Protezione avanzata con Guard 360° Plus

Il sistema Guard 360° Plus include un impianto di allarme antifurto e una protezione antirimozione, che attiva un segnale acustico e visivo in caso di variazioni nella posizione del veicolo. Inoltre, la protezione volumetrica dell’abitacolo rileva movimenti all’interno dell’auto, attivando l’allarme se necessario. Queste caratteristiche rendono il sistema estremamente efficace nel prevenire furti e atti vandalici.

Telecamera a 360°: un occhio sempre vigile

Il Pacchetto parcheggio con telecamera a 360° non solo facilita le manovre di parcheggio, ma funge anche da sistema di sorveglianza. In caso di effrazioni o atti vandalici, il sistema scatta automaticamente cinque foto del veicolo, fornendo prove documentali utili per eventuali indagini. Questa funzionalità rappresenta un ulteriore passo avanti nella protezione delle automobili, offrendo ai proprietari un ulteriore livello di sicurezza.

Coperture assicurative per una protezione completa

Mercedes-Benz, attraverso la sua captive Merfina, offre anche diverse opzioni di copertura assicurativa per mitigare l’impatto di un furto. Con il prodotto feel Star, i clienti possono scegliere tra tre livelli di copertura: Premium, Base e Base Light, adattabili alle diverse esigenze. Questa flessibilità consente ai proprietari di auto di personalizzare la propria protezione, assicurando una maggiore tranquillità.