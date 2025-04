Introduzione ai sistemi Keyless

Negli ultimi anni, i sistemi di apertura e avviamento senza chiave, noti come Keyless, Keyless Go o Keyless Entry, hanno guadagnato popolarità nelle automobili moderne. Queste tecnologie sono state progettate per offrire maggiore comodità agli automobilisti, eliminando la necessità di utilizzare una chiave fisica. Tuttavia, l’adozione di tali sistemi ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza, poiché i ladri d’auto hanno trovato modi per sfruttare le vulnerabilità di questi dispositivi.

Le vulnerabilità dei sistemi Keyless

Recenti test condotti dall’Automobile Club Tedesco (ADAC) su oltre 700 modelli di veicoli hanno rivelato risultati allarmanti. La maggior parte dei veicoli dotati di sistemi Keyless può essere facilmente compromessa tramite un attacco noto come “relay attack”. Questo metodo consente ai ladri di amplificare il segnale della chiave, permettendo loro di aprire e avviare il veicolo senza alcun segno di effrazione. Solo il 10% dei modelli testati ha dimostrato di avere una protezione adeguata contro questa minaccia, evidenziando la necessità di miglioramenti significativi nella sicurezza elettronica.

Le conseguenze del furto di veicoli

Il furto di un veicolo dotato di sistema Keyless non comporta solo la perdita dell’auto, ma può anche avere ripercussioni finanziarie per i proprietari. In assenza di segni evidenti di effrazione, le compagnie assicurative potrebbero mettere in dubbio la legittimità del furto, causando ritardi nei rimborsi o addirittura sospetti di frode. Questo scenario mette in evidenza l’importanza di una maggiore sicurezza nei veicoli moderni, affinché i proprietari possano sentirsi protetti e tutelati.

Soluzioni per migliorare la sicurezza

Per affrontare le vulnerabilità dei sistemi Keyless, alcuni costruttori stanno già implementando misure di sicurezza più avanzate. L’ADAC suggerisce che le auto dotate di sistemi Keyless non dovrebbero essere più vulnerabili al furto rispetto a quelle con chiavi meccaniche tradizionali. Tra le soluzioni proposte ci sono sensori di movimento che disattivano il segnale della chiave dopo un periodo di inattività. Tuttavia, questa misura non elimina completamente il rischio, poiché nei primi minuti l’auto rimane vulnerabile.

Innovazioni tecnologiche nella sicurezza

Un passo significativo verso la sicurezza dei sistemi Keyless è rappresentato dalla tecnologia radio digitale a banda ultra larga (UWB). Questa tecnologia consente di determinare con precisione la distanza tra la chiave e il veicolo, impedendo l’estensione fraudolenta del segnale. Alcuni produttori, come BMW, Hyundai e Volkswagen, hanno già adottato questi sistemi su vari modelli, contribuendo a migliorare la sicurezza dei veicoli e a proteggere i proprietari da furti.