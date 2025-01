Introduzione alla Skoda Enyaq 2025

La Skoda Enyaq rappresenta un punto di riferimento nel panorama delle auto elettriche, essendo la prima vettura del marchio ceco costruita sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Negli ultimi anni, ha saputo conquistare il mercato europeo, posizionandosi stabilmente tra le prime cinque auto elettriche più vendute, con particolare successo in paesi come Italia e Spagna. Con l’arrivo del 2025, il SUV ha subito un restyling completo, introducendo una variante coupé e numerose innovazioni estetiche e tecnologiche.

Design esterno rinnovato

Il restyling della Skoda Enyaq si distingue per il nuovo frontale Modern Solid, che include fari a due livelli e una mascherina più aerodinamica. La tradizionale griglia Chrystal Face è stata sostituita dalla Tech-Deck Face, che può essere illuminata, conferendo un aspetto moderno e accattivante. Il paraurti affusolato, privo di logo, nasconde radar e telecamera per gli assistenti alla guida, migliorando l’estetica e la funzionalità del veicolo. Grazie a queste modifiche, la Skoda Enyaq vanta un coefficiente aerodinamico di 0,245, che scende a 0,225 nella variante Coupé, rendendola uno dei modelli più efficienti della gamma.

Interni e tecnologia avanzata

All’interno, la Skoda Enyaq 2025 mantiene la qualità tipica del marchio, con una strumentazione da 5 pollici e un nuovo schermo da 13 pollici per il sistema di infotainment. L’abitacolo è caratterizzato da elementi sostenibili e sei diverse configurazioni interne, denominate Design Selections. Tra le dotazioni di serie, troviamo sedili anteriori e volante riscaldati, accesso keyless, climatizzatore trizona e un sistema di assistenza al parcheggio con funzioni avanzate, come la memorizzazione di spazi di parcheggio. La capacità del bagagliaio rimane invariata, con un volume compreso tra 570 e 585 litri, espandibile a 1.610 e 1.710 litri abbattendo i sedili.

Motorizzazioni e autonomia

La Skoda Enyaq 2025 è disponibile con due batterie e tre motori, che offrono prestazioni diverse. La versione 85x è dotata di trazione integrale grazie a un motore supplementare sull’asse anteriore. L’autonomia varia da 431 a 588 km per l’Enyaq, mentre per la Coupé è compresa tra 439 e 597 km. Entrambi i modelli supportano la ricarica in corrente continua fino a 175 kW, garantendo tempi di ricarica rapidi e pratici per gli utenti.

Disponibilità e prezzi

Attualmente, Skoda non ha ancora rivelato i prezzi ufficiali per l’Italia delle nuove Enyaq ed Enyaq Coupé 2025. Tuttavia, gli ordini apriranno a gennaio, con le prime consegne previste per marzo. Questo restyling rappresenta un passo importante per Skoda, che continua a investire nel settore delle auto elettriche, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.