Il futuro dei SUV elettrici compatti

Skoda si prepara a rivoluzionare il mercato dei SUV elettrici compatti con il lancio di due modelli attesi: la Skoda Elroq e la Skoda Epiq. Entrambi i veicoli rappresentano un passo significativo per il marchio, che punta a consolidare la propria presenza nel segmento dei veicoli elettrici. Il 2025 sarà l’anno in cui questi modelli faranno il loro debutto, con la Elroq che inizierà le vendite nella prima parte dell’anno e la Epiq che seguirà in un secondo momento.

Skoda Elroq: un SUV elettrico atteso

La Skoda Elroq è uno dei SUV elettrici più attesi del Gruppo Volkswagen. Con una lunghezza di 4,49 metri e un prezzo base di 34.500 euro, questo modello promette di offrire una serie di caratteristiche innovative. Tra i punti di forza della Elroq spicca un coefficiente di resistenza aerodinamica Cx di 0,26, uno dei più bassi nel suo segmento. Le potenze disponibili variano da 168 CV a 299 CV, con batterie che offrono capacità comprese tra 55 e 82 kWh, garantendo un’autonomia che può raggiungere i 560 km. Queste specifiche la rendono un’opzione interessante per chi cerca un SUV elettrico performante e conveniente.

Skoda Epiq: il crossover compatto

Scendendo nel segmento B, la Skoda Epiq si presenta come un crossover lungo 4,1 metri, con un prezzo base intorno ai 25.000 euro. Anticipato da un concept dal design robusto e moderno, l’Epiq offre un abitacolo tecnologico e minimalista. Nonostante le dimensioni compatte, il bagagliaio ha una capacità di 490 litri, superiore a quella di molti concorrenti nella stessa categoria. Questo modello sarà probabilmente costruito sulla piattaforma MEB Entry, la stessa utilizzata per la Volkswagen ID.2 e la Cupra Raval, e sarà assemblato a Pamplona, in Spagna.

Le aspettative per il mercato

Con l’introduzione della Elroq e dell’Epiq, Skoda punta a soddisfare la crescente domanda di SUV elettrici compatti, un segmento in rapida espansione. Le caratteristiche innovative e il design accattivante di questi modelli potrebbero attrarre un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e all’efficienza energetica. Inoltre, la strategia di prezzo competitiva di Skoda potrebbe rivelarsi un fattore chiave nel conquistare quote di mercato in un panorama automobilistico in continua evoluzione.