Smontare poggiatesta auto: guida pratica e sicura

Prima o poi può capitare di dover intervenire sui poggiatesta dell’auto: per pulire la tappezzeria, installare coprisedili o ricavare spazio per caricare oggetti voluminosi. In questo articolo spieghiamo in modo pratico come procedere senza creare danni, quali attrezzi utilizzare e quali precauzioni adottare per non compromettere il dispositivo anti-whiplash o altri meccanismi interni. L’obiettivo è fornirti una procedura chiara e ripetibile, accompagnata da avvertenze concrete.

Le indicazioni sono generiche e valgono per la maggior parte delle vetture con poggiatesta regolabili: quando la componentistica è integrata o priva di regolazione in altezza la rimozione può essere più complessa e richiedere l’intervento di un tappezziere. Prima di qualsiasi operazione è sempre opportuno consultare il manuale dell’auto per verificare eventuali vincoli o istruzioni specifiche.

Strumenti e preparazione

Per smontare i poggiatesta servono pochi strumenti: un piccolo cacciavite a taglio (cacciavite) o una graffetta aperta, e del nastro adesivo per proteggere le parti in plastica. È utile avvolgere la punta del cacciavite con del nastro in modo da non graffiare le finiture. Prima di iniziare, porta il poggiatesta alla massima altezza e reclina leggermente lo schienale se lavori sugli anteriori; questo evita che la struttura urti contro il tetto quando viene estratta. Infine, mantieni a portata di mano una torcia o una luce per individuare i fori e i pulsanti nascosti alla base delle aste.

Proteggere plastiche e tessuti

Un’attenzione semplice ma spesso trascurata è la protezione delle superfici: il contatto del cacciavite con la plastica può lasciare segni visibili. Avvolgere la punta dello strumento con nastro e inserire un piccolo pezzo di stoffa tra la testa del poggiatesta e l’imbottitura durante la rimozione riduce il rischio di abrasioni. Se usi una graffetta, controlla che sia liscia e non arrugginita; se necessario, limala per evitare spigoli. Questi accorgimenti mantengono l’aspetto dei sedili e prevengono danni che poi sarebbero costosi da riparare.

Procedura passo dopo passo

La sequenza operativa tipica prevede: portare il poggiatesta all’altezza massima, individuare il pulsante visibile su una delle aste e il foro o il secondo pulsante sul lato opposto, inserire il cacciavite nel foro per azionare il meccanismo secondario e tirare verso l’alto con decisione. In molti modelli la singola pressione del pulsante non è sufficiente per la rimozione totale: quello nascosto è pensato come meccanismo di bloccaggio di sicurezza. Se l’estrazione non avviene, verifica che lo schienale sia leggermente reclinato e riprova senza forzare, così da non piegare le aste o danneggiare le guide interne.

Rimontaggio e precauzioni di sicurezza

Per rimontare il poggiatesta inseriscilo nelle guide allineando le scanalature e premi fino a sentire il classico ‘clic’ che conferma l’aggancio. Controlla sempre che il blocco sia efficace anche nella posizione più alta: una fase di prova rapida (spingi e tira leggermente) evita situazioni pericolose in marcia. È fondamentale non montare il poggiatesta al contrario: capovolgerlo compromette la funzione di protezione contro il colpo di frusta e aumenta il rischio di lesioni cervicali in caso di impatto posteriore.

Ricorda che alcuni poggiatesta sono fissi o integrati nel sedile; in questi casi la rimozione non è consigliabile se non da personale qualificato, poiché si potrebbe alterare il comportamento del sedile nelle collisioni. Se noti parti danneggiate, rivolgiti a un professionista: un poggiatesta non perfettamente funzionante è un elemento di rischio e non un semplice disagio.

Domande frequenti e problemi comuni

Il poggiatesta sembra bloccato: cosa fare?

Se non riesci a estrarre il poggiatesta, individua un secondo pulsante o un piccolo foro nascosto: molti modelli utilizzano una doppia protezione per evitare rimozioni accidentali. Inserisci un oggetto sottile e resistente (ad esempio una graffetta) nel foro mentre tieni premuto il pulsante visibile, poi tira verso l’alto con energia controllata. Evita di forzare: forzare può deformare le aste o rompere il meccanismo di bloccaggio, complicando la riparazione e mettendo a rischio la sicurezza.

Le aste non entrano quando rimonto il poggiatesta

Se al rimontaggio le aste faticano a entrare, non insistere con forza. Verifica che le scanalature siano orientate correttamente verso il lato del pulsante e che le aste siano dritte. A volte reclinare leggermente lo schienale facilita l’allineamento. Se persiste il problema, controlla che non ci siano detriti nelle guide o deformazioni sulle aste; in presenza di danni, è preferibile sostituire il componente o rivolgersi a un’officina specializzata.