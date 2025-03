Un calo significativo nella soddisfazione degli automobilisti

Nel 2025, la soddisfazione degli automobilisti statunitensi riguardo agli pneumatici di serie montati su auto, SUV e pick-up ha subito un notevole calo, come evidenziato dal sondaggio condotto da JD Power. Questo studio ha registrato una diminuzione di sette punti nella soddisfazione generale, portando il punteggio a 803 su una scala di 1.000. Questo è il più grande calo anno su anno mai registrato tra i vari fattori analizzati, suggerendo che le aspettative degli automobilisti non sono state soddisfatte.

Brand di pneumatici e criteri di valutazione

Il sondaggio JD Power si basa sulle risposte di automobilisti, il che implica che le classifiche sono influenzate da criteri soggettivi. Tuttavia, i risultati dei test indipendenti sugli pneumatici possono differire notevolmente. L’indagine ha esaminato la soddisfazione degli automobilisti in base a quattro criteri principali e ha suddiviso i veicoli in quattro segmenti: lusso, autovetture, sport ad alte prestazioni e camion/utilitaria. I dati sono stati raccolti da 26.976 proprietari di veicoli tra luglio e dicembre 2024, fornendo un’analisi dettagliata delle prestazioni degli pneumatici.

Le prestazioni degli pneumatici e la fedeltà dei clienti

Un aspetto cruciale emerso dallo studio è la correlazione tra problemi di trazione e maneggevolezza e il tasso di fedeltà dei clienti. Secondo Jason Norton, direttore del benchmarking presso JD Power, “la trazione e la maneggevolezza in condizioni meteorologiche avverse rappresentano una delle principali preoccupazioni per gli automobilisti”. I dati mostrano che i proprietari di veicoli che hanno riscontrato problematiche in questi ambiti mostrano una fedeltà inferiore di 19 punti percentuali rispetto a chi non ha avuto esperienze negative. Questo evidenzia l’importanza delle prestazioni degli pneumatici in condizioni avverse, come strade bagnate, innevate o ghiacciate, nella scelta del marchio al momento della sostituzione.

Un futuro incerto per la soddisfazione degli automobilisti

Dopo i primi due anni di utilizzo, la soddisfazione complessiva per gli pneumatici continua a diminuire, passando da 796 a 790 punti. Le classifiche dei marchi più apprezzati nei vari segmenti rivelano che Goodyear e Michelin dominano le preferenze degli automobilisti. Tuttavia, il calo della soddisfazione suggerisce che i produttori di pneumatici devono prestare maggiore attenzione alle esigenze dei consumatori e migliorare le prestazioni dei loro prodotti per mantenere la fedeltà dei clienti.