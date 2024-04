Quando notiamo che una icona sul cruscotto rimane accesa sappiamo che sta a significare la presenza di qualcosa che non va come dovrebbe. Con la spia freno a mano lampeggiante dobbiamo ricordare che ci sono possibili cause e soluzioni per cui potrebbe rimanere accesa o lampeggiare. Questo indicatore si accende ogni volta che facciamo partire l’auto, momento in cui parte anche la diagnosi ma ovviamente può indicare il freno a mano tirato.

Quando invece la spia resta attiva nonostante il freno sia stato correttamente rimosso allora bisogna procedere a qualche piccola indagine. Vediamo quindi nello specifico cosa possiamo fare e quando invece è necessario rivolgersi a ad un fidato autoriparatore.

Spia freno a mano lampeggiante: cosa fare

Se noti che la spia del freno a mano rimane accesa nonostante tu abbia già sbloccato il freno di stazionamento allora il veicolo sta segnalando la presenza di un problema. Se vedi la spia del freno a mano che lampeggia potrebbero esserci diversi motivi di innesco, ad esempio un falso contatto nel quadro elettrico.

Oppure potrebbe anche indicare che non è presente sufficiente liquido nei freni oppure una insufficiente pressione idraulica. In questo caso sarebbe quindi opportuno verificare la vaschetta del liquido dei freni e rabboccarlo se serve. La terza possibilità di accensione della spia dopo aver versato a livello il liquido dei freni è notare che il livello non viene mantenuto e rimane basso: questo potrebbe indicare una perdita e allora è necessario rivolgersi al proprio meccanico.

Guida pratica in caso di spia freno a mano lampeggiante

Se l’auto non è nuova potrebbe esserci anche un problema del galleggiante nella vaschetta del liquido dei freni: in questo caso si potrebbe provare a staccare uno dei fili che corre dal tappo della vaschetta del liquido dei freni. Se la spia del freno a mano è lampeggiante a quel punto smette di lampeggiare o si spegne allora il problema è proprio questo e risulterà sufficiente sostituire il galleggiante.