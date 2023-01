Se sul cruscotto si è accesa la spia del motore, non bisogna andare subito in panico. Ecco cosa potrebbe significare...

Si è accesa la spia del motore e non sapete cosa stia succedendo? Non c’è bisogno di andare in panico, dato che le motivazioni potrebbero essere diverse e non sempre catastrofiche.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Spia motore accesa: cosa significa, possibili cause e soluzioni

La spia del motore accesa può far preoccupare immediatamente e per motivi più che comprensibili. Tuttavia, questa spia può accendersi per diversi motivi.

Innanzitutto, significa sicuramente che qualcosa non va come dovrebbe, ma potrebbe riguardare elementi non particolarmente impattanti. Proprio per questo motivo, è importante innanzitutto distinguere tra luce fissa e lampeggiante.

Spia motore accesa fissa: le cause

Se la luce è fissa, vuol dire che c’è qualche malfunzionamento specifico. Ad esempio, il tappo della benzina può essere allentato o difettoso e quindi potrebbe esserci una perdita di carburante o una cattiva circolazione del sistema di alimentazione.

Tra le varie cause possono esserci le candele usurate, che servono per alimentare i cilindri del motore. Il loro malfunzionamento significa provocare un’accensione irregolare del motore, motivo per cui si accende la spia.

Il problema potrebbe anche derivare dalla marmitta catalitica difettosa. In questo caso è necessario portare l’auto da un professionista.

Infine, la causa potrebbe dipendere dal flusso d’aria di massa che potrebbe essere sporco o difettoso.

Spia motore accesa lampeggiante

Se la spia del motore lampeggia o è di colore rosso o arancione (invece che fissa o gialla), vuol dire che c’è un grave guasto e che l’auto deve essere assolutamente portata da un meccanico quanto prima.

In questo caso, infatti, continuare a circolare con l’auto potrebbe essere pericoloso. Assicuratevi, a prescindere, di far controllare il veicolo da un professionista, in modo da individuare il problema e risolverlo quanto prima.

